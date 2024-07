¿Quién es Alexa Moreno? La chica de México que ilusiona para los Juegos Olímpicos de París 2024

Alexa explicó “lógicamente dije, de verdad estas personas no valen la pena mi atención y no me va a ayudar a crecer tampoco, no es una crítica constructiva”, y destacó el papel que juegan las redes sociales en deportistas como ella.

“La verdad, sí estoy muy emocionada, pero también, no sé, es bastante irreal, como que nunca lo hubiera imaginado y me cuesta un poco trabajo ver todavía la posición en la que estoy. De ser líder y de que haya muchas niñas que vean como hacia mí, ¿no? De querer ser, querer llegar a donde he podido llegar, es algo que me cuesta un poco afrontarlo, no sé, como que no me la creo del todo”, confesó Alexa Moreno en su momento en charla con ESPN.

Hasta el momento, Alexa Moreno es la cuarta mexicana que Barbie honra bajo la línea de Role Models. La primera fue Lorena Ochoa, exgolfista y empresaria; Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica, presentadora de programas científicos y la primera mexicana en ir al espacio, así como Lila Avilés, directora, productora y guionista.