Juan Pablo Montes pide disculpas al olimpismo, revela los mensaje que ha recibido y lo que hará si le anota a Motagua

“Muchas personas creo que no se dan cuenta de eso, nosotros como jugadores tenemos que asumirlo. En mi caso, en lo personal, dije algo que no debí decirlo porque pensé que yo me iba a retirar en Motagua, pero bueno, como son las cosas, hay que ser humano y aceptar los errores que uno comete y ahora me debo al Olimpia y esperamos sudar esta camisa que es muy importante”.

“A mí de nada me sirve contestarle a muchas personas, he recibido muchos mensajes de muchas personas que me han ofendido y otras que me han felicitado, pero no voy a guardar rencor por eso, yo se que los aficionados pueden decir lo que ellos quieran, obviamente uno como profesional tiene que asimilar que hay de todo en esto y para hacer ese cambio, hay que sudar la camisa”.

Y agrega: “Yo se que la afición algunos están molestos y otro no tanto, pero esto es un trabajo y tenemos que ir donde nos llamen y estamos en Olimpia y esperamos hacer las cosas de la mejor manera y creo que la mejor manera va a ser entrenándose bien y jugando los partidos que pueda”.

Montes es claro que de lograr el título con el Olimpia lo va celebrar con todo la alegría que se merece. “Sí, hay que celebrarlo, vivirlo, disfrutarlo, este es nuestro trabajo y la carrera de los futbolistas es corta y vivir cada momento”.

¿Pero si le anota a Motagua?: “No sé, aquí lo que más importa es el gol, ya la celebración está el respeto hacia Motagua. Uno debe tener ese respeto por el equipo donde estuvo, pero no sé que emoción se va sentir si me toca anotarle (Motagua), pero lo manejaría con respeto”.