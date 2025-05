Juan Carlos Obregón borra su pasado, ¿quiere revancha con Honduras?

Charlotte, Estados Unidos.

¿Has tenido la oportunidad de hablar con Reinaldo Rueda?

Sí, siempre mantenemos la comunicación. El profe es muy amable y se comunica con uno y con los jugadores.

¿Qué tipo de conversaciones tienes con él?

Por el momento solo me pregunta cómo me siento, cómo me han recibido en el nuevo equipo.



¿Vienen muchos partidos de la Selección, te gustaría estar en todos?

Yo quiero estar en todas las competencias, en todos los partidos, para poder llevar la “H” en el pecho.