José Aguilera, el chico de la colonia Primavera de San Pedro Sula que fue convocado a la Selección

Los sueños tardes o temprano se hacen realidad y en esta ocasión no será la excepción en la Selección Nacional de Honduras luego de la primera convocatoria que giró el argentino Diego Vázquez.

El joven José Aguilera, quien se desempeña en el Marathón como lateral por la banda izquierda, ha sido una de las grandes sorpresas en el primer listado de futbolistas que hizo Diego como seleccionador de la Bicolor.

El chico de 20 años de edad es nacido de la populosa colonia Primavera de San Pedro Sula y debutó en Liga Nacional con Marathón el 21 de septiembre del 2021 en un duelo ante Vida gracias a la oportunidad que le dio el “Tato” García. Hoy, cumplirá el sueño de vestir la camiseta de la Selección de Honduras.

“Me di cuenta del llamado por medio de un mensaje y me sentí bien alegre ya que la verdad no me lo esperaba. Pero cuando uno pone a Dios primero sobre todo, solo queda trabaja, son los frutos en el equipo que me ha preparado para todo”, comenzó relatando Aguilera en charla que sostuvo con Diario LA PRENSA.

El tímido y habilidoso zurdo dio detalles de la manera en que reaccionaron sus seres queridos tras verse en el listado: “En ese momento mi mamá no se encontraba en casa, pero mis hermanos reaccionaron alegres, al igual que mis amigos y las personas más cercanas”, indicó.