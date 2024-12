Jorge Salomón, presidente de la Federación, habla de la continuidad de Rueda y se refiere a Quioto

Tegucigalpa, Honduras

Después de un año futbolístico con varias decepciones importantes y en medio de una atmósfera de dudas respecto a la fe del aficionado de ver a Honduras en la Copa del Mundo, Jorge Salomón sale al paso para comprometerse: “Vamos a estar en el Mundial 2026”. ¿Esa convicción es por fe o basada en qué? El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) entra en un mano a mano con Diario LA PRENSA para tocar diferentes temas en torno a la Selección Nacional.

¿Cómo vio la goleada sufrida en Toluca?, ¿alguna vez le ha pedido explicaciones a Rueda?, ¿la continuidad del entrenador ni siquiera es tema de debate? Muchas preguntas en el radar y quién mejor que él para aclararlas. El tema Romell Quioto por supuesto que no podía quedarse por fuera. “Compartimos con el profesor que realmente el peso de la camisa de la H se tiene que respetar y se tiene que sentir”, cuenta luego de revelar cuándo ya podrá ser llamado Leonardo Posadas, el futbolista del Dortmund de Alemania...

La entrevista con Jorge Salomón

¿Cuáles son las valoraciones que hace del año futbolístico? Tuvimos muchos obstáculos en varios partidos porque hubo muchos jugadores lesionados y suspendidos. El inventario sigue creciendo y esto es importante para enfrentar la eliminatoria. Logramos jugar en los dos estadios habilitados para jugar en Honduras: el Morazán y el Nacional. Los dos cuentan con una cancha de alto nivel. El equipo se va haciendo más fuerte en casa. El profesor cada día va a ir invitando más jugadores, pero ya va creciendo la cantidad de jugadores que debemos tener listos para junio y septiembre. Vamos a estar en el Mundial 2026 y todo lo que estamos haciendo ahora se va a ver reflejando en ese resultado. Como aficionado del fútbol, ¿qué le genera esta Selección?, ¿realmente le ilusiona? En el partido en el Morazán y en el de local ante Jamaica vi una Selección muy agresiva, que manejó la pelota siempre, que jugó fútbol. Logramos conservar el cero en casa y creo que se va creando competencia en las diferentes líneas de la Selección. Sí veo una selección que gusta, que corre y que tiene ganas. Cuando va al estadio, uno no se siente decepcionado por ver jugadores perezosos o que no quieren. Estos son jugadores que están sudando la camisa de Honduras al cien. Uno los ve siempre con ese ímpetu, cómo meten la pierna, cómo saltan, cómo se unen... Como aficionado le puedo decir que es una selección que motiva. ¿Qué sintió al ver cómo Honduras cayó goleada en Toluca ante México? Bueno, también hay que darle mérito al rival. México se preparó para ese partido, tenía más inventario de jugadores que nosotros. Nosotros más bien íbamos diezmados porque se nos lesionaron tres que usualmente son titulares o cambios (fijos). También hay jugadores que tienen que encontrar otro ritmo donde están jugando (clubes) para poder ser protagonistas en la Selección, pero aún así dieron su alma, vida y corazón. Definitivamente hubo jugadores nuestros que les pesó un poco las condiciones de altura. Fue una gran experiencia para muchos de los jugadores porque esta ante México fue una serie con ambiente de eliminatoria, con mucha presión, que es importante vivirlo para la eliminatoria que se nos viene porque van a ser juegos con ese tipo de estrés. El jugador más afectado por la altura fue Juan Cargos Obregón. Muchos no le encuentran una explicación lógica a su convocatoria, ¿usted sí? A Juan Carlos lo conocemos bien, lo tuvimos en los Panamericanos y en los Olímpicos. Lo mirábamos en las tablas de trabajo físico de los entrenamientos de la Selección y en intensidad él salía tercero o cuarto, o sea que en todo ese proceso que estuvo se le miraron condiciones. Para mala suerte le pasó a Juan Carlos, a quien tampoco hay que destruirlo porque es un hondureño deseoso y en las selecciones menores metió varios goles como el gol de la medalla de Plata en los Panamericanos y nos clasificó a los Olímpicos... es un jugador que se siente identificado con la Selección de Honduras. Y la razón que sea, si fue psicológica o física, para que se ahogara en el partido... pobrecito. Le pasó esa situación, pero sí hay que respetarlo porque es un jugador que ya a Honduras le ha dado y en un futuro nos va a dar. ¿Cuándo miró más golpeado al profe Rueda, después de perder el repechaje a Copa América o luego de esta derrota ante México? Por las condiciones, creo que lo vi un poquito más golpeado en este partido ante México que contra Costa Rica. En el duelo contra los ticos teníamos once bajas. Esta es una Selección que se está formando para ir al Mundial 2026, pero que también se está formando para que podamos ir al Mundial 2030 y 2034. Esta no la de 2010 o 2014, esta es una selección nueva. Todos los miembros de la Comisión de Selecciones están metidos de cabeza, igual que el Comité Ejecutivo, para clasificar al Mundial. Usted se mira tranquilo... ¿Cuál es la crítica que más le ha dolido o le ha hecho reflexionar? Yo trato de no personalizar las opiniones de fútbol porque pensamos un poquito diferente. Por eso usted nunca me va a ver enojado con un periodista ni con alguien... Tal vez uno que está metido en el día a día sabe cosas que quizás la gente no sabe. Lo más importante en esto es no romper los procesos. Nosotros con el Comité Ejecutivo estamos claros del objetivo final, que es estar en el Mundial. Esta Selección la estamos fortaleciendo para clasificar a este Mundial que viene en 2026 y que quede una Selección competitiva para 2030 y 2034. Esta es una Selección para el Mundial 2026 y 2030, esta Selección va a competir por ir a mundiales porque va a ver un grupo fuerte. Cada jugador de ese selección usted los va a ver cómo sufren, cómo lloran, cómo se entristecen por no estar en una convocatoria.

¿Cómo va el tema de Leonardo Posadas, el muchacho del Dortmund?, ¿cuándo estará listo para jugar en Honduras? El tema de él ya está a avanzado. Ya pasó por la Embajada de Alemania, ya los documentos van a venir a Honduras y él en el siguiente trimestre va a ser hondureño. Ya va venir la partida de nacimiento internacional que ocupábamos y después toca el trámite aquí en Honduras para el que todas las autoridades nos están apoyando mucho. Sí va ser parte de la Selección, si el profesor Rueda lo considera en su momento. El jugador está comprometido, no hay ningún problema. Percibimos que el profe Rueda se ha dado a la tarea de buscar en el extranjero futbolistas con raíces catrachas. ¿Eso se debe a que no encuentra ese material en el país? Creo que los tiempos cambian. Hay una evolución en el mundo. Hoy hay más información, hace 10 o 15 años cómo nos íbamos a dar cuenta que había un muchacho hondureño en tal lado del mundo. Hay jugadores de descendientes hondureños en varios lados. Hasta los países más grandes lo están implementado. Lógicamente que nuestro lugar mas fértil siempre va a ser Estados Unidos por la cantidad de migrantes que tenemos allá y tenemos que estar muy pendientes de los que se van desarrollando allí. Es algo a lo que nos vamos a acostumbrar a estarlo viendo. Muchos creen que Rueda ya debió perdonar a Quioto. ¿Cuál es la posición de la Federación en este tema álgido? A Romell le tenemos cariño, lo conocemos hace muchos años. Él realmente cometió un error muy grave y en este momento no está en los planes del profesor Rueda y de la Selección. Nosotros respetamos al profesor Rueda, compartimos con él que realmente el peso de la camisa de la H se tiene que respetar y se tiene que sentir. No sé si en algún momento habrá un poco de flexibilidad, pero el tema es el mensaje claro para todos; la H es lo más importante y no podemos nosotros solo sacarle provecho cuando queremos, sino que cuando la H nos necesite. Usted tiene que estar presente en las buenas y en las malas. Es un tema sensible. Estamos contentos que le esté yendo bien en Arabia, le damos seguimiento. Nos ponemos alegres cada vez que echa un gol, es un hondureño que nos representa afuera, pero en este momento no está en los planes. No sabemos si en el futuro estará, tenemos el siguiente partido hasta en marzo, allí veremos. Y si no en junio, Copa Oro o eliminatoria. Falta bastante todavía para no desestimar cualquier cosa. ¿Usted cree que Quioto le hace falta a la Selección o hay jugadores para suplirlo? Creo que han ido saliendo bastantes jugadores y eso es importante. La Selección es un equipo que no tiene que depender de un jugador en sí, sino del grupo. El grupo en sí es que va a clasificar a esta Selección al Mundial, no con individualidades. Si de usted dependiera, ¿llamaría a Quioto? El problema es que entramos a temas deportivos y allí es bien delicado que uno dé una respuesta de se tipo. Yo he compartido momentos con Quioto que me llevan a tener un aprecio por él, pero yo creo que lo más importante es el grupo, es el respeto a la Selección, lo más importante es querer a la H. Los jugadores tienen que entender que una incorporación a la H significa un gran orgullo para este país y eso tenemos que recuperalo. Que lo convoquen tiene que ser un orgullo para él, su familia y para todo mundo. Ese es el compromiso y el que no lo tenga pues no tiene que estar allí. El jugador que se presente a la Selección tiene que estar consciente de ese compromiso, nada de que en este partido quería ver a mi hermano, quería ver a mi primo o que tengo no sé qué... nada de eso, sino que el compromiso con la H.

¿Por qué no está Alexys Vega en la Selección?, ¿se debe a un tema extradeportivo? Es un tema cien por ciento deportivo y creo que el profesor eventualmente ya lo ha convocado. Estuvo en una convocatoria y se lesionó. Yo creo que en su momento Alexys va a estar en la Selección. Que siga creciendo físicamente y él va a ser parte de la Selección porque tiene la calidad y el profeso Rueda eventualmente lo va a tomar en cuenta. Uno ve que Panamá ya días está arriba de la H y que Nicaraga se ha acercado mucho. ¿Eso se debe al crecimiento de estos vecinos o a que Honduras se ha estancado? Yo creo que hay una combinación de cosas. Panamá no pudo clasificar al Mundial anterior, pero ya venía en un proceso de crecimiento. Ya llevan como cinco o seis años con el mismo cuerpo técnico que los ha ayudado a crecer, entonces hay que respetarlos. Yo creo que nosotros vamos en ese camino de crecimiento. Enfrentar a Honduras no será fácil, Honduras es una selección bien conformada en todas sus líneas, sabe a lo que juega y vamos para arriba en crecimiento. Lógicamente que tuvimos un bajón, fuimos a dos mundiales consecutivos, luego fuimos a un repechaje y toca reconstruir para ir hacia adelante. Cada vez los jugadores van sintiendo más ese orgullo y esa identidad. ¿Ese declive del fútbol hondureña solo pasa por un tema del cambio de generación? Clasificamos a dos mundiales. Lógicamente nos subimos a una nube todos, hasta yo, usted, todos nos subimos a una nube y después nos tuvimos que bajar de la nube porque hay que tocar la realidad y es esto. Y los que estamos ahorita tenemos que luchar para clasificar al Mundial de cero. Esa historia ya pasó. Tenemos que construir todas esas fuerzas alrededor de la Selección para ser esa Selección que esté peleando de cerca los primeros lugares del áea con México, Estados Unidos y Canadá. Durante su gestión, Honduras no ha ido al ido al Mundial. ¿Siente una espina por eso? Yo amo el fútbol. Estoy comprometido con Honduras por esta causa. Aquí no hay ningún interés político ni económico, es un tema de fútbol. Yo sí quiero dejar una base bien plasmada de la Selección tanto en la parte deportiva de abajo para arriba, como una Selección que tenga esa identidad para clasificar a un Mundial y dejar las bases para que se siga compitiendo. ¿Qué porcentaje de culpabilidad tiene la Federación para que la H no haya asistido al Mundial en los últimos años? Uno siempre tiene que dar el máximo en la vida para hacer las cosas y nosotros por la Federación y la Selección hemos dado el máximo. Se lo digo de corazón. Hemos traído los mejores técnicos posibles a la Selección, pero estamos claros en que las cosas hay que reconstruirlas y en eso estamos. Después de la eliminatoria pasada, estaba claro que esto tenía que reconstruirse y formarse desde abajo. Trajimos un técnico que sabía que teníamos ese obstáculo y él está trabajando con eso. Usted ha preguntado por qué se han buscado jugadores que vienen de allá y de aquí, es porque se está tratando de conformar un equipo que compita a todo nivel. ¿El proyecto Rueda depende exclusivamente de clasificar o no al Mundial sin importar las otras competencias? Todas las competencias son importantes, pero también tenemos que estar claros en la posición en que estamos nosotros. Estamos en la formación de una Selección para que llegue a su pico a la eliminatoria y que el profesor pueda probar jugadores en este momento porque no interceden con el Mundial. Claro que los partidos con Bermudas van a ser importantes para clasificar a Copa Oro y claro que los partidos de junio contra Antigua e Islas Caimán van a ser importantes, así como la Copa Oro. En la eliminatoria no vamos a tener espacio a que se nos lesionen tres jugadores, como nos pasó en San Pedro Sula que nos lesionaron tres jugadores claves casi en un mismo sector de la cancha y después nos costó encontrar esos recambios para el segundo partido. Muchos creen que Rueda es intocable independiente de eliminaciones y de si la Bicolor juega mal. ¿Es así?, ¿están mil por mil convencidos que Rueda es el técnico indicado para ir al Mundial? Es real. Lo primero es que sí creemos que es la persona indicada, sabemos de las capacidades que tiene, pero también sabemos lo que se está haciendo, el proceso que se está siguiendo para poder ir al Mundial. Usted va a ver a Palma, Ruiz, Joseph, Rivas, Vega con más personalidad. Este es un proceso y será espinoso porque esto así es. En ese mismo renglón, ¿la continuidad del profe nunca ni siquiera ha estado en debate? No, en ningún momento. Nosotros estamos claros que este es un proceso para poder ir a un Mundial y hay que pasar por espinas para poder llegar al Mundial. Si no se se pasa por las espinas no se va al Mundial.

Usted, como cabeza de la Federación, ¿alguna vez le ha recriminado ciertas cosas o decisiones al profesor Rueda? Sí, lo hemos platicado y hemos compartido opiniones en ciertas circunstancias, como algo normal que se tiene que discutir. Él también sabe, a veces se habla con él y se dice... ‘creímos que este pegaba o que este funcionaba o que este no va a funcionar y no nos funcionó, vamos a seguir probando con otras opciones’. Es parte del proceso. ¿Cosas que he platicado con él en ese sentido? No, son pláticas personales y no quisiera entrar en ese detalle porque son deportivas y parte de la confianza que debe existir entre él y nosotros. Claro que siempre platicamos y se piden explicaciones y todo. Muchos al ver el Panamá, Jamaica y Costa Rica en el radar quizás miran lejos a Honduras del Mundial. ¿Usted cómo visualiza el panorama? Yo no lo veo así, yo veo a una Selección de Honduras que crece. Que jugamos con Jamaica aquí en casa y que fuimos muy superiores a ellos, y por una jugada puntual perdimos. Fuimos muy superiores a ellos aquí y las dos veces que fuimos a jugar a Jamaica tuvimos para ganar. Con Costa Rica no puede valorar ese partido por las condiciones en que nosotros llegamos. Yo creo que la Selección de Honduras va a estar en el Mundial, nosotros vamos a llegar en un pico bien alto a esa eliminatoria. Yo la veo con el boleto directo a la H. Yo no sé a quién le va a tocar quedar fuera, pero a alguno le va a tocar. ¿Qué les ha pedido el profesor para 2025?, ¿cuál es la planificación? Ellos ya tienen el cronograma completo de trabajo, las concentraciones, los microciclos, esperar la evolución de algunos jugadores, el crecimiento de otros y hay que irlo viendo. Esperamos que jugadores como Palma puedan tener la suerte de que ya sea en el Celtic o en otro equipo le den más continuidad; es un muchacho muy educado, muy entregado, quiere a la Selección, se cuida personalmente, está bien metido en este tema. Ojalá que tenga la dicha de que en el club que le toque le puedan dar más minutos de juego, que va a ser importante para él y el crecimiento de la Selección. Así como otros jugadores.