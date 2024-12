Chirinos responde sobre su futuro con Olimpia; ¿irá a la gala del Puskás?

Michaell Chirinos , nominado al premio Puskás en los The Best , habló este miércoles en conferencia de prensa y dio a conocer que se quedó sin contrato con Olimpia.

¿Ya terminó de asimilar la nominación histórica al premio Puskás?

Todavía no lo asimilo cómo es, trato de estar tranquilo en esa parte, de igual forma me emociona mucho porque representar a mí país con ese gol es fundamental para uno. Mis compañeros y el cuerpo técnico me han felicitado de la mejor manera, igual, me siento orgulloso de poder estar en la lista con grandes jugadores. Ahora esperemos a ver qué pasa y confiando en Dios que pueda estar en los premios.

Sea honesto, ¿cómo ve su gol con el resto de nominados, lo ve mejor? ¿o le gusta otro?

La verdad que sí, si yo tuviera que tomar la decisión, el mío tendría que estar entre los cinco o tres primeros. Fue un gol muy bonito por la jugada que hicimos con todos los de la selección. Y de los otros goles me gusta el de Alejandro Garnacho , un tanto muy bonito de chilena, a mí es el que más me gusta.

¿Qué mensaje le manda al jugador hondureño con su nominación al The Best?

Hay jugadores de mucho talento, tenemos capacidad y el jugador hondureño es muy disciplinado lo que te piden dentro del campo, nos esforzamos al máximo sin pedir nada a cambio y a veces sin que se pague de la mejor manera, hablo en general. También está la parte donde no hay balones, no hay comida para los chicos para que lleguen bien a una etapa profesional, pero mi consejo sería que se esfuercen y dedique tiempo al fútbol y que le echen ganas.

¿Qué estaba haciendo cuando le llegó que estaba nominado?, ¿piensa ir a la gala del premio The Best?

Ese día iba manejando, iba para donde mis padres y recibí como 10 llamadas de varios periodistas; contesté una y me dijeron que estaba nominado y yo no sabía nada hasta que me metí a las redes sociales. Le conté a mis padres y cuando hablé con mi esposa y mi hija se me salieron las lágrimas porque es algo histórico que no se había dado nunca.

Y sobre ir a la gala, me encantaría estar con esos grandes jugadores y representar a mí país y sentirme orgulloso de que hablen de Honduras. Si me invitan claro que voy y si no pues yo mismo pagaría mi pasaje para ir o me iría con ‘Don Tino en el bus’ ja, ja, ja, ja, ja.

¿De qué depende para que vayas?

No estoy muy enterado de eso, pero como te digo si me toca pagar el pasaje a mi voy, o me iría con Tino.