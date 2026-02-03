Jorge Álvarez se luce con golazo que desata euforia de Olimpia ante América

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Álvarez se lució con un tremendo golazo para darle el empate al Olimpia 1-1 contra el Club América de México en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Olimpia encontró el premio a su insistencia con el golazo de Jorge Álvarez frente a las Águilas, en un momento clave del duelo. El volante albo sacó un derechazo espectacular que se coló en el costado izquierdo del guardameta mexicano Luis Malagón, desatando la euforia de la afición y devolviendo la vida al Rey de Copas.

La jugada se gestó desde los pies de José Mario Pinto, quien abrió con precisión la pelota para Álvarez. El mediocampista no lo pensó dos veces y, desde fuera del área, conectó un potente bombazo que dejó sin reacción al arquero mexicano, firmando una definición de gran factura.

El tanto llegó al minuto 49 del segundo tiempo, cuando Olimpia empujaba con más decisión en busca del empate. La anotación fue un justo reconocimiento al esfuerzo del equipo blanco, que nunca dejó de creer pese a la presión ejercida por el América.

Con el 1-1 en el marcador, el Estadio Nacional explotó en celebración y el partido tomó un nuevo rumbo. El gol de Jorge Álvarez no solo igualó las acciones, sino que reafirmó el carácter competitivo de Olimpia ante uno de los gigantes de la Concacaf.