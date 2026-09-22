Jonathan Rubio regresa a la "H" y habla de su ausencia: “Pasé desapercibido”

Tegucigalpa, Honduras.

Rubio expresó su emoción por retornar a la Bicolor y señaló que, aunque era difícil, siempre mantuvo la ilusión de volver a recibir un llamado de la “H”. El mediocampista también reveló cómo recibió la noticia de su convocatoria y si ha tenido la oportunidad de hablar con Molina.

Luego de varios años fuera de la Selección de Honduras, Jonathan Rubio ha vuelto a casa. El jugador del Petro de Luanda de Angola arribó este martes al país para integrarse a la concentración comandada por el español José Francisco Molina.

Además, Jonathan Rubio fue consultado sobre el proceso anterior de la Selección, en el que, según sus propias palabras, “no fue tomado en cuenta”. Ahora, el futbolista del Petro de Luanda deja atrás esa etapa y se enfoca en escribir un nuevo capítulo con el combinado catracho.

- ¿Qué representa Jonathan este retorno a la Selección Nacional?

La verdad que muy feliz, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad, con la ilusión de hacer las cosas bien y de poder sumar y dar mi granito de arena para la Selección.

- Rubio, después de 1.699 días, lo conté hoy, 1.700 casi, sin la Selección Honduras, ¿qué significa para vos volver acá?

Es una alegría, siempre he dicho que lo más bonito que me ha pasado como jugador es poder representar a Honduras, a la gente que amo y la verdad que estoy feliz e ilusionado con esta nueva oportunidad y con ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.

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- ¿Qué estabas haciendo cuando te diste cuenta de que volvías a la Selección Nacional y cómo lo tomaste?

Estaba en mi casa con mi familia y la verdad que muy contento cuando recibí la noticia de que me tomaron en cuenta para esta convocatoria y después de mucho tiempo volver, la verdad que me genera mucha ilusión y mucha alegría.

- ¿Por algún momento perdiste esa ilusión? ¿Cómo lo viviste realmente al ya llegar y hacerse realidad?

La verdad que siempre lo dije, la ilusión siempre ha estado, pero sabía que era difícil más jugando tan lejos como lo es Angola y bueno, siempre para mí fue un poco, los llamados siempre fueron un poco difíciles, pero bueno, gracias a Dios el profesor Molina me tomó en cuenta y estamos aquí para trabajar.

- ¿Qué te dijo Molina? ¿Has hablado con Francis?

La verdad no he tenido la oportunidad con ellos, pero para mí es sinónimo de alegría, motivación, poder volver a Honduras, poder vestir los colores de la selección. Creo que es una alegría para cualquier jugador poder representar su país, que es lo máximo, así que bueno, muy contento.

- ¿Qué le podés contar al hondureño de Angola? Porque algunos piensan que es un país raro, que es un fútbol raro, pero estás hasta jugando en la Champions League de África

Sí, hay bastante desconocimiento, infelizmente, creo que incluso hasta de la prensa muchas veces no hay información nuestra, muy poco. Es una lástima la verdad porque creo que la liga donde jugamos es muy buena, hay muy buenos jugadores, nuestro equipo es un equipo grande en África, uno de los mejores. Jugamos la Champions de África en condiciones increíbles, entonces hay mucho desconocimiento, poca información y también se subestima mucho. Es una lástima, pero bueno, es lo que hay, infelizmente. De mi parte la verdad que estoy encantado en Angola.

- Imagino que Deiby te ha puesto al día, porque es el que ha estado más cerca de los seleccionados en las últimas concentraciones

Sí, la verdad que ahora con Deiby somos compañeros en el club, muy contentos por tenerlo como compañero. Nos ha ido a ayudar mucho y siempre hablamos también de la selección de Honduras y la verdad que es bueno tener un compatriota como compañero.

- ¿Qué diferencia hay entre el Rubio del 2022, aquel partido con El Salvador, que fue el último, al Rubio del 2026?

Ya casi voy a cumplir 30 años, más maduro, hay formas de ver diferente la vida, el fútbol. Y bueno, eso es lo que ha cambiado porque las ganas, el trabajo siempre siguen. La verdad que espero poder demostrar nuevamente lo que soy como jugador y como persona.

- El hondureño siempre pedía a Rubio a la selección y, a pesar de que pasaban los años, decían, ¿por qué no miran a Rubio?

Agradecer siempre el apoyo de las personas, es muy bonito tener siempre ese cariño aún a la distancia. Sabemos que en el fútbol hay que demostrar cada día y la mejor forma de demostrar es trabajando, haciendo bien las cosas para poder retribuirnos ese apoyo y ese cariño a las personas.

- Y de esa camada de jóvenes que me imagino que has logrado ver en la convocatoria, ¿qué pensás?

No, muy bueno, la verdad que bastantes jugadores con calidad, que tienen mucho talento y que eso es bueno para el fútbol de Honduras, que espero que todos puedan salir, que puedan llegar a buenos equipos, llegar lo más lejos posible y en la selección pues darle mucha alegría al pueblo hondureño.

- ¿Tienes muchas ansias de mostrar lo tuyo porque en la selección en tu posición prácticamente que están los referentes también?

Creo que la selección tiene buenos jugadores en todas las posiciones, soy uno más para ayudar, para dar mi granito de arena cuando el profesor así lo desee y es bueno que hayan jugadores de gran calidad en todas las posiciones, en el medio campo también hay grandísimos futbolistas que están en grandes clubes y eso es bueno para todos.

- ¿El profesor anterior te habló alguna vez o pasaste desapercibido totalmente?

No, no, pasé desapercibido, no fui tomado en cuenta, pero bueno, eso ya pasó y bueno, ahora enfocarnos en lo que toca.

- ¿Tu promesa antes de sumarte a la selección?

Mucho trabajo, trabajar de la mejor forma y también poder intentar dar alegría y ayudar a la selección con mi trabajo.

- ¿Última fase ahora? ¿A descansar? ¿Al entrenamiento?

Ahora vamos para el hotel y a ponernos a disposición para si toca entrenar, entrenar y ver qué es lo que vamos a hacer.