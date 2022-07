Jonathan Rubio adelanta el país donde jugará, su marginamiento en la Selección de Honduras y la llegada de Diego Vázquez

Hombre de fe y con grandes sueños por triunfar en el fútbol, pese a los malos resultados obtenidos en la temporada pasada, Jonathan Rubio, conversó en exclusiva con La Prensa y nos contó sus nuevas expectativas.

Luego de digerir un poco el trago amargo de un descenso a la tercera división de Portugal y ser excluido de las convocatorias de la Selección de Honduras, el futbolista hace una valoración de su campaña.

Rubio no dejó escapar la oportunidad para dejar en claro que su carrera depende de Dios y que a sus 25 años, las enseñanzas son fundamentales para crecer en su camino deportivo.

¿Qué pasa con tu carrera después que finalizó la temporada en Portugal?

La temporada infelizmente no salieron bien las cosas, fue una campaña difícil con un descenso y fue bastante duro para todos nosotros. Para mí aún más cuando en la Selección las cosas no salieron como esperábamos y se terminó un año difícil, pero gracia a Dios puede jugar todos los partidos con Académica, un año constante y al final

¿Pero en lo personal, ¿Cómo te valoras?

Lo ideal hubiera sido terminar la temporada con el equipo en segunda división, pero no se logró, pero en lo personal gracias a Dios hice buenas actuaciones y ahora estoy esperado que va a pasar.

¿El equipo te buscó renovar o no viste conveniente bajar a una tercera división?

Bajar a una tercera división es muy negativo. Fue de mi parte que se decidió y el contrato se terminó, así que en ese aspecto no había problema.

¿Dónde está tu sueño ahora?

Una cosa es dónde nosotros queramos llegar y otra lo que uno quiere, otra lo que el mercado y los equipos buscan. En mi situación es bastante complicado, tengo que entender que vengo de un año difícil a nivel colectivo, donde las cosas no salieron bien.

¿Pero estás para volver a la formar parte de un club de primera?

Mi sueño es jugar lo más alto posible aquí en Europa, pero todavía infelizmente no he logrado ese sueño, pero la fe está siempre ahí; el trabajo y esfuerzo es lo que nos hará llegar a ese objetivo de la mano de Dios. Si de mí dependiera, yo quisiera estar en un equipo de primera división de un gran club, pero sé que este año no será fácil por lo que he pasado y debo ser consciente de eso.

¿El bajar a una tercera división bajan tus bonos en tu carrera?

Sí, sin duda. Los que estamos en el mundo del fútbol sabemos que se pierde fuerza para una negociación, se cierran puertas, el jugador es el más afecto y que más sufre porque es algo negativo. Las consecuencias se van a pagar y lo bueno que hice difícilmente se verá reflejado. Es como si hubiera salida campeón y aunque no jugara mucho, siempre saliera beneficiado.

¿El tema del pasaporte extracomunitario te ayuda de alguna manera?

Eso hablaba con la familia y hay veces que uno piensa que cuando ya es el momento surgen este tipo de cosas. Para mí lo del pasaporte fue una de las mejores cosas que me pasó esta temporada, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal, es algo que me costó en años de sacrificio.

¿Te gustaría jugar en una liga diferente a la portuguesa?

Si yo voy a salir de Portugal debe de ser por algo mucho mejor de lo que tengo aquí, ya que gracias a Dios es casi mi casa, tengo sobre ocho años, mi familia y amigos viven aquí. Debe ser deportivamente mejor, económicamente también, y hasta el día de hoy esa oferta no se ha dado y soy sincero.

¿Pero han habido otras propuestas?

Yo he hecho carrera aquí y dónde he tenido las mejores propuestas. Creo que tengo entre tengo entre 150 a 200 partidos entre primera y segunda división. Las mejores ofertas han sido de Portugal.

¿Hay alguna oferta formal en este momento?

Sí, ya he tenido algunas propuestas, no lo voy a negar, pero hasta el momento son del medio local y que es de donde más me conocen. Estoy analizando y en esta semana tomo una decisión porque las pretemporadas ya comenzaron y yo tuve una mala experiencia por esperar mucho.

¿Cuántas ofertas y si son de equipos de primera división?

Fuera de Portugal si he tenido cosas concretas, dos o tres equipos que han presentado ofertas concretas, pero al día de hoy, mi mejor opción pasa por Portugal. Yo creo que mi futuro para por este lindo país en donde me siento bien.

¿Cómo que no quieres salir de Portugal?

Lo primordial en este momento para mí es la parte deportiva, tengo 25 años y no puedo ver la parte económica. Si fuera por dinero no estaría en Portugal, aquí no es un país para hacer dinero y el que lo piense está equivocado y debe buscar otro mercado. Mis decisiones pasan por lo deportivo. Si yo voy a salir a una liga turca a Grecia u otro mercado tiene que ser algo mucho mejor de lo que tengo aquí y hasta el momento no lo he tenido.

¿Ahora eres agente libre?

En este momento estoy libre y esta semana decido a dónde voy a jugar e integrado a mi nuevo club.

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

¿Qué te ha parecido la Selección de Honduras de la mano de Diego Vázquez?

He visto los partidos y la verdad que nadie se ha contactado conmigo. Se obtuvieron los resultados: dos victorias en dos partidos. Ya necesitábamos eso triunfos y ojalá sea el inicio de un nuevo tiempo, ya que la eliminatoria fue bastante negativa. Ojalá el profe haga un buen trabajo.

¿Te pone a pensar el hecho que no te hayan llamado?

Sí, el poder ir a la Selección es un deseo de todo jugador. En mi caso la Selección ha sido un tema complicado desde la menores hasta el día de hoy y los llamados han sido difíciles. En ese aspecto estoy curado, pero si el profesor decide llamarme lo tomaré con mucha alegría, entusiasmo y sino a seguir trabajando.

¿Viene la Copa Oro se viene esa ilusión?

Será un torneo importante para Honduras después de la mala eliminatoria que hicimos y así tomarlo como una revancha para darle la alegría al pueblo hondureño, ya que hemos quedado en deuda. Esperemos clasificar del todo y hacer una buena participación.

¿Es una espinita para ti las dificultades de no ser llamado a las Selección?

No tengo una explicación, pero han sido varios factores. Yo empecé jugando la eliminatoria, salí ante Estados Unidos al medio tiempo cuando estábamos ganando y después no volví a ser tomado en cuenta. Han pasado cosas bien complicadas y al final cada entrenador tendrá sus razones y yo las respeto. Para mí ha sido un momento agridulce y así me ha tocado pasar desde las selecciones menores hasta el día de hoy.

Ahora que le han dado esta Selección a Diego Vázquez, ¿Cómo lo has visto?

Los resultados hablan por sí solos, él en tres partidos tiene dos victorias y se le ganó a una selección como Canadá, la mejor de la eliminatoria. Los resultados lo están respaldando y espero que siga con esa dinámica porque Honduras lo necesita, ya que después de lo que estaba pasando no era fácil enderezar el barco y él lo está logrando.

¿Y la clasificación de la Sub-20 qué te pareció?

Fue algo muy buen e infelizmente no se logró la clasificación a los Olímpicos, pero se está en el mundial y hay que felicitarlos. Ahora hay que prepararse para hacer un buen mundial y ojalá que todo les salga bien.

SOBRE ALBERTH ELIS

¿Cómo miras lo que está pasando con Alberth Elis?

Con Alberth hablamos de vez en cuando y él tiene todo mi respeto y admiración por todo lo que ha logrado, realmente es un ejemplo a seguir. Ojalá llegue la mejor oferta y se pueda concretar su traspaso, nadie de nosotros quiere verlo en una tercera división, él ya demostró que tiene capacidad para estar en un lado mucho mejor y primero Dios que así sea.

¿Crees que debe salir a otro club?

Lo hizo en Portugal, Francia, donde ha llegado lo ha hecho bien y es fruto del trabajo que ha realizado y la mentalidad que tiene. Eso es digno de admirar y ojalá se concrete lo mejor para él para que de el salto.

¿Qué crees que está pasando que cuesta dar el paso a las ligas europeas?

La verdad no es fácil y a veces se puede venir (jugar en equipos de Europa), pero lo difícil es permanecer, eso es lo más complicado. Hay veces creo que se menosprecia una segunda división de Portugal o España, pero realmente hay un buen nivel.

¿Dónde consideras que radica el problema?

La Liga Nacional debe mejorar, los resultados en la Selección deben de darse porque sino es difícil dar el salto. Lamentablemente aquí en Europa ven nuestro fútbol de menos y es difícil de entender. Si no es atreves de la Selección es difícil, pero mi deseo es que vengan más jugadores a Europa.