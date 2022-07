Eddie Hernández al descubierto: Habla del video en redes sociales, su paso por Olimpia ¿Cuál es el club de sus amores?

El cañonero del Aguán, Eddie Hernández, dejó la guarida del león y regresó al nido de las águilas, situación que ha generado un poco de revuelo en las redes sociales, pero futbolista es consciente de la situación y las consecuencias de su trabajo.

Hernández fue parte de la delegación de futbolistas que emprendieron su viaje este día con Motagua, donde busca ganarse un puesto en el equipo de Hernán “La Tota” Medina.

El goleador de los azules habló de varios temas previos a su viaje, donde explicó su nuevo etapa con ciclón y lo que representó su paso por el Olimpia, pero dejó claro que equipo es el de sus amores.

¿Cómo tomas este regreso a Motagua?

Feliz, contento de estar nuevamente en casa y preparándonos para afrontar esta gira de amistoso con el equipo.

Muchos aficionados no aceptan verte con este nuevo escudo.

Lo he dicho que el aficionado no va entender esta situación, pero es nuestro trabajo y debemos de ser profesionales independientemente la camisa que nos pongamos y debemos de prestar los servicios, no cerrarle las puertas a nadie. Ojalá y en algún momento entiendan esta parte.

¿Estás agradecido con el Motagua por esta nueva oportunidad?

Sin duda, Motagua es la segunda institución a la que he llegado después de Platense, ya que por anda circulando un vídeo que la gente lo quiere mal interpretar. Si ven el video completo, yo digo que es la segundo institución a la que yo he formado parte.

¿No es la segunda institución a la que más querés?

Yo a todos los equipos les tengo cariño: Motagua, Platense, Vida, Olimpia. Son instituciones que me han dado la oportunidad de poder devengar un salario y mantener a mi familia.

¿La gente interpretó que te referías a que Motagua en el segundo más grande del país?

Hay gente mal intencionada que quiere dejarlo mal parado a uno, pero el video lo cortan y no lo dejan correr. Si lo miran verán que es lo que yo digo y en ningún momento digo que es la segunda. Sabemos lo que Motagua representa; hay cuatro equipos grandes en el país y es uno de ellos.

¿Otros te critican porque en Olimpia besabas el escudo?

Cuando estuve en el Motagua también besé el escudo, siempre lo dijo que el equipo de mi niñez fue Motagua y lo voy a sostener. Esto no va cambiar de la noche a la mañana y el hecho que haya estado en el vecino Olimpia, no me quita lo méritos de lo que logré allá y ya pasó; ahora me toca ser profesional y aportarle al equipo en lo que requieran.

¿Si te tocara besar el escudo de Motagua lo harías?

Ya lo he hecho, es el equipo de mi infancia. Uno es profesional e independientemente del color de la camisa que uno tenga, uno debe de dar el máximo.

¿Lo tomas como una revancha este regreso a Motagua?

Todo mundo sabe las diferencias que tuvimos y por esa razón fue que salí (diferencias con Diego Vázquez). Te podría decir que es como una revancha y quiero salir campeón con la institución, lograr cosas importantes en este torneo de Concacaf que Motagua ha estado cerca de ganarlo en los últimos años.

¿Cómo ha sido tu retorno en el tema personal?

Sin duda que me he adaptado, pero en lo físico me ha costado por estar un mes parado de vacaciones y retornar a la pretemporada dura. El recibimiento del grupo y cuerpo técnico ha sido buenas, ya con el grupo en su mayoría nos conocíamos en diferentes equipos y selección.

¿Cuánto cambia la ideología de Olimpia a Motagua?

En el tema futbolístico te podría dar muy poco porque el profe porque se ha trabajo muy poco en pretemporada, quizás ahora en estos partidos de preparación tenga una idea más clara. Con el cambio de cuerpo técnico Motagua cambió mucho y mejoraron y lograron quedar campeones.

¿La mejoría de Motagua no lo dices por tus problemas con Diego Vázquez?

No, en ningún momento, eso ya quedó atrás y lo he más que aclarado muchas veces, eso ya queda en el pasado.

¿Será el resurgir de Eddie?

Sí, estoy confiando en Dios que contamos con el respaldo de lo que será esta temporada en el Motagua y hacer lo mejor posible. El profe tendrá una gran tarea para decidir a quien utilizar porque hay un plantel grande para echar mano y ojalá estar a la altura para competir.

¿Te has propuesto meta de goles?

No, nunca me he querido hacer un número, ya que eso es limitarse y sé que mis compañeros me van a ayudar para anotar la mayor cantidad de goles posibles.

¿Levantas la mano para pedir un puesto en la Selección?

No, todavía no porque el torneo no ha iniciado no sé como voy a andar. El pasar de los partidos me daré cuenta por cualquier lesión aunque he sido de pocas. Si estoy bien, creo que no habrá necesidad de decirlo con mi boca, sino dentro del terreno de juego.

¿Te luce el color azul?

Gracias a Dios sí, siempre he pensando que esta camisa me queda bien.