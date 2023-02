John Denis, novedad en la ‘H’: “Es un sueño hecho realidad”

“Con Diego hablé mientras me encontraba en Orlando, en aquella ocasión me preguntó acerca de mi situación actual con New York City F.C, deseaba saber sobre las posiciones en las que me siento más cómodo, me expresó que me quería conocer más y en ese momento, me invito al microciclo”, la alegría en la voz de Denis era evidente, mientras respondía.

Siempre fue tu sueño vestir esta camiseta, ahora viene lo más difícil ¿Qué expectativas tienes en este camino que hoy arranca?

Lo mío es muy simple, debo estar listo siempre, tengo que dejarlo todo en la cancha y deseo ser parte de un proyecto, que sea digno del pueblo hondureño.