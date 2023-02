‘Buby’ Castillo, de la Rivera Hernández a ser llamado a la Selección

Diego Vázquez lo llamó personalmente para informarle que estaba convocado al microciclo de la Selección de Honduras que comienza el lunes y finaliza el miércoles en el hotel de la Bicolor de Siguatepeque. Yoel “Buby” Castillo vive un sueño y no tiene palabras para describirlo.

El extremo juega desde hace dos años y medio en el Parrillas One, desde el torneo pasado le siguió la pista el técnico argentino de la Selección de Honduras y finalmente fue convocado. Su llamado recuerda la historia de Francisco el Chelito Martínez, quien era futbolista del Pumas de la Liga Mayor.

“Buby”, como todos los conocen, es sampedrano y su vida inició en la colonia Alfonso Lacayo del sector de la Rivera Hernández. Del mismo lugar son oriundos los jugadores y seleccionados nacionales Deybi Flores y Luis “Buba” López. “Con Deybi somos amigos y con “Buba” nos conocemos bien”, contó Yoel Castillo.

“Es la primera vez que me llaman a una Selección, este es un sueño y no tengo palabras para describir lo que será estar en una concentración”, le reveló a Diario LA PRENSA con mucha emoción el joven de 22 años.

Y agregó: “Diego me llamó, me dijo que estaba convocado, que no me sintiera presionado y que tenía las condiciones, entonces yo le dí las gracias”.