Jeremy Rodríguez sobre su momento en Olimpia: "Esta vez no me caí"

Catacamas, Olancho.

Jeremy Rodríguez se ha convertido en unas de las grandes promesas de Olimpia en este arranque del Apertura 2026. Con apenas 16 años, el joven delantero ya se está ganando un puesto en el once titular y esta tarde volvió a mecer las redes. Fue el encargado de abrir el marcador en el contundente triunfo de los albos sobre Juticalpa en Catacamas y ya suma tres dianas en el torneo, después de haber firmado un doblete en la primera fecha ante la UPN.

Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Rubén Guifarro, Jeremy dio declaraciones para Diario La Prensa y habló del momento que está viviendo y su llamativa celebración al estilo del veterano Georgie Welcome. "Las sensaciones son buhenas, son tres puntos difíciles que pudimos sacar de acá, el sol también estaba pesado, pero sacamos el resultado que queríamos, llevarnos los tres puntos", expresó. Sobre la contunidad que le ha brindado el técnico Eduardo Espinel, el atacante dijo que siente "mucha alegría, es mi segundo partido de titular en Liga Nacional, estoy aprovechando las oportunidades que me está dando el profe, siempre dando esa milla extra, haciendo las cosas bien". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Consultado por su festejo, Rodríguez asegura que ya lo había protagonizado en el Premundial y que lo ha practicado en las reservas. Sin embargo, esta vez sí le salió a la perfección.