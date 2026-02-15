Jeaustin Campos revela su molestia tras el triunfo y palpita el juego vs LAFC

San Pedro Sula, Honduras.

El estratega calificó la situación como una falta de consideración hacia el equipo local, señalando que solo pedían 15 o 20 minutos para trabajar con los jugadores que no tuvieron participación.

El técnico Jeaustin Campos no ocultó su molestia tras el triunfo de Real España ante Choloma, al denunciar que la administración del Estadio Francisco Morazán les apagó las luces y activó el agua cuando intentaban entrenar unos minutos adicionales en la cancha.

Además, previo al duelo frente a Los Angeles FC por la Concacaf, advirtió que su mayor preocupación pasa por equiparar la intensidad y el ritmo de juego del rival estadounidense, un equipo dinámico y de alta exigencia, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la continuidad y elevar el nivel competitivo para estar a la altura del desafío internacional.

¿Qué representa para ustedes este resultado pensando en el partido que se viene el martes?

Hay diferentes matices; cuando un equipo de repente, aunque en los entrenamientos nos conjuntemos y trabajemos con ellos, pues obviamente la competencia es diferente, van a haber algunos lapsus, van a haber algunas situaciones que no hacen que el equipo se desarrolle. Me gustó, teniendo esa tolerancia de que muchos no tenían; hoy debutó Joshua, por ejemplo, muchos no tenían minutos de juego, Arana con la selección prácticamente no estuvo con nosotros y vino a jugar, lo hicieron los dos muy bien, el caso de Tatum que hubo un partidazo también y los demás, para no ir uno por uno, los que normalmente no tienen ritmo de juego, la verdad que lo hicieron bien. Supimos tratar de dar descanso; la lesión de Tatum no estaba en el registro, queríamos descansar a uno más, que jugara unos minutos, pero bueno, no se pudo.

Al final creo que hicimos mesa gallega, ganamos, cuidamos fichas importantes, jugadores importantes y al final lo importante ahora son los tres puntos. Y bueno, ahora íbamos a entrenar un poquito con los otros que no tuvieron participación, pero bueno, nos echaron el agua, nos quitaron las luces, acá parece que jugamos de visita. Yo creo que en Los Ángeles nos van a tratar mejor que aquí, porque es increíble; nos paramos a entrenar 10, 15, 20 minutos, nada más pedíamos 15 o 20 minutos con la luz, pusieron el agua y quitaron la luz y prácticamente fuimos a correr, aunque sea en oscuridad, por fuera para hacer unas pasadas y nos dijeron que no podíamos estar ni afuera del campo corriendo.

Entonces no hace sentido, no hace sentido; o sea, no sé, hay algo infiltrado de algún lado o sinceramente no estamos haciendo absolutamente nada malo, es normal. Mientras la gente, además, yo creo que esperaban a que saliera la gente; la gente se quedó un rato, hasta la gente salió oscura de la gradería. Normalmente hay que esperar a que salga la gente por cuestiones de seguridad, pero bueno, hay que tener ojos en la espalda.

Me molesta y me molesta mucho que de repente no tengamos una consideración y con el equipo que es el local, al final los dueños de esto van a recibir su platica el martes con la taquilla; deberían también de ayudar un poquito, por lo menos levantar la mano. Y con respecto a lo del arbitraje, el segundo tiempo yo le dije a Soto que estuviera cerca del árbitro, que había que marcarlo, o sea, había que marcarlo. Definitivamente ya no voy a caer en los errores que desafortunadamente cometió un colega. Vamos a reírnos de esto mientras podamos y tengamos ese calmo, a mí me gusta, nada más.

Han pasado seis fechas, casi la mitad de la primera vuelta. ¿Qué tan capacitado usted siente este grupo para poder enfrentar a Los Ángeles FC?

Lo primero que hemos estado haciendo cuando vienen este tipo de dualidades de torneos es tratar de puntuar, tratar de estar ahí arriba; lo estamos haciendo en la Liga Nacional, estamos en primer lugar, independientemente de lo que pase, eso es importante, eso es bueno. Somos el único equipo que queda vivo en CONCACAF y sabemos la responsabilidad que tenemos. Cómo vamos a estar es una incógnita, porque si usted ve el juego de hoy, contando y metiendo al señor árbitro también dentro del espectáculo, qué tanto ritmo vamos a tener de juego, eso es lo más importante.

Vamos a tener otros árbitros, vamos a tener un equipo que ustedes lo conocen, ustedes lo saben, es un equipo muy calificado, llegó a semifinales del torneo anterior, tiene buenos jugadores, tiene un buen equipo, tiene una dinámica y una intensidad que en la Liga Nacional no se ve y eso hay que ver de qué manera lo trabajamos para equiparar ese ritmo de juego que no estamos acostumbrados.

Vos me preguntás qué vamos a esperar; bueno, lo primero que tenemos que esperar es quebrar un poco el ritmo de juego de ellos y con buena intensidad, presionando, y lo otro también un sistema táctico bastante prolijo, bastante educado, bastante claro para que vayamos a pararnos bien y a atacar, porque como es un gran equipo también tienen sus puntos débiles que ya hemos visto en 3, 4, 5 partidos del torneo anterior.

Graciosamente no tenemos ninguna referencia este año, salvo un partido que jugaron contra New York City hace ocho días, que más o menos lo vimos, que no jugaron; fueron 30 minutos los que probablemente van a ser titulares, pero basados en esa referencia y en su patrón de juego, esa es la incógnita: el ritmo, la intensidad y la dinámica del juego que nosotros podamos tener para contrarrestar lo que ellos acostumbran siempre a jugar.

Nosotros, desafortunadamente, tenemos partidos como el de hoy, que se quiebra mucho el juego, que caminamos mucho y todas las situaciones futbolísticas que siempre hemos mencionado, de que la intensidad y la dinámica del juego no es la correcta o la que se quisiera y por eso también sufrimos nuestras elecciones en Centroamérica, nuestros equipos en Centroamérica, precisamente por eso.

Entonces vamos a intentar corregir; más allá del problema, estamos trabajando en las soluciones, no crean que nos estamos clavando solo en el problema y el problema, no; estamos viendo alternativas y buscando. Precisamente por eso muchos jugadores hoy no participaron o participaron muy poco, porque queremos tener buenas piernas, porque hay que tener buenas piernas.

¿Este Real España ya se va encontrando lo que quiere el profesor Jeaustin Campos? Y para finalizar, un mensaje para esa gran afición para este martes.

Sí, hoy salgo muy contento porque el equipo siguió el patrón de juego, que son los que no habían venido jugando; eso a mí me agrada mucho, porque normalmente los que están jugando, vos ves que el equipo... el partido anterior era para meter cinco, con el perdón, pero bueno, no lo metimos y estuvimos ahí, pero el partido fue nuestro. Jugamos de visita, de local y de visita hemos jugado exactamente igual y eso es lo que yo quiero. Tal vez soy una referencia, tal vez un poco más tolerante, porque de repente es lo que yo quiero, los cortos circuitos normales que se dan en un juego, pero fueron un poquito más allá por la inactividad que han tenido muchos muchachos.

Pero salgo muy contento por el marcador, uno, que siempre hay que ganar; después las formas me gustaron mucho, de muchos jugadores, de la gran mayoría, las formas como ellos se emplearon, cómo jugaron, disciplinados tácticamente, eso me gusta mucho. Y metemos más en el saco y el problema lo tengo yo, con Huguito, ahora a ver a quién decidimos, quién va a jugar, pero esa es la clave, trabajar a todos por igual para que estemos ahí, que no se sepa si puede jugar Vuelto, o puede jugar García, o puede jugar Nixon, o si es de taco o es Osorto, o si Chapetilla, o Palacios, y los centrales; o sea, que no se sepa quién vaya a jugar y eso lo hace el nivel que ellos están exhibiendo y, por supuesto, que nos da ese alivio a nivel de grupo, que le estamos viendo en los resultados.

Hemos empatado dos juegos que, con el perdón, los teníamos más en la bolsa, estaba más aquí que allá, pero bueno. El mensaje a la afición: sí, que nos vengan a apoyar. Yo no les digo que vengan, es una obligación venir, pero que vengan y apoyen; ustedes ven cómo los chicos se tiran de cabeza. Ténganlo por seguro que el martes vamos con toda la ilusión, con el corazón caliente, con cabeza fría, pero a dejar, a retribuirle su presencia, con buen fútbol, primero Dios, con un buen resultado, ganar, sí, y que sepan que vamos a dejar todo. Estamos muy ilusionados con ese partido, estamos muy ilusionados con el trabajo, con esta oportunidad; creo que deberían de aprovechar.

La afición, hace cuántos, muchos años no se da un partido de CONCACAF de Real España; aprovechemos esta gran oportunidad que nos da Dios, que nos da el esfuerzo que tuvieron los muchachos, y que vengan a llenar este estadio, que se vea, que se sienta y que el rival, a pesar de que pueda estar acostumbrado a estadios más grandes y más llenos, pues que también se sientan incómodos y que sean el jugador número 12 para nosotros.