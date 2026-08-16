Javier López señala qué pasa con Motagua y esto dijo tras la expulsión de Meléndez

Tegucigalpa, Honduras.

López también fue autocrítico al analizar el momento de Motagua y descartó que las bajas sean una justificación para explicar la caída en el derbi capitalino. El entrenador asumió la responsabilidad por el resultado y aseguró que su equipo está generando suficientes ocasiones de gol, pero no está teniendo la confianza necesaria para convertirlas. “Sí, pero no es excusa para explicar la derrota del día de hoy. Hoy no hemos perdido 3-1 por las bajas. Hemos perdido porque hemos cometido errores en nuestra área, hemos cometido errores en el área de ellos”, manifestó.

La derrota 3-1 ante Olimpia dejó a Javier López con varias preocupaciones de cara a lo que viene para Motagua . El técnico español reconoció que su equipo tuvo oportunidades para competir e incluso empatar el partido pese a quedarse con un jugador menos, pero volvió a señalar los errores de concentración y la falta de contundencia como dos de los principales problemas que están afectando al conjunto azul en este inicio de temporada.

El técnico español admitió que perder el Clásico golpea especialmente, pero insistió en que Motagua debe corregir rápidamente sus fallas. López apuntó directamente a la falta de tensión, la expulsión y la definición como aspectos que terminaron condicionando el encuentro. “El Clásico golpea muchísimo, sobre todo, repito, por esas tres situaciones que no me agradan y que son del control nuestro: falta de tensión, la expulsión, la falta de definición y, sobre todo, lo que transmite”, sentenció.

¿Cómo analiza el partido y qué conclusiones saca después de la derrota ante Olimpia?

Un partido que tuvo varias partes. Empezamos muy bien, hicimos el gol. La única desconcentración que tuvimos en la primera parte pasa siempre con nuestro equipo: una desconcentración. El rival nos vacuna, nos hace gol. La verdad que defendimos muy mal esa pelota diagonal. Le pedimos que se vaya la línea al fondo. Y así las cuatro partidos, hasta el final se han concentrado, se han concentrado. Y en la única ocasión que tuvieron en la primera parte y se dio el gol, pero nosotros sí tuvimos dos ocasiones de gol clarísimas. Una de ellas totalizaba por frente, disparábamos por encima.

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La falla llegaba en el momento de la expulsión. Nada que decir, estaba bien expulsado. En este caso es roja. Nos quedamos con 10. Nada más empieza la segunda parte. En un error de marca, en un saque de esquina, nos hacen el gol. Nos recomponemos con 10 durante media hora. Creamos cuatro situaciones de gol clarísimas para empezar a ir dando la vuelta al partido. Tenemos controlado todo lo que se puede tener con un hombre menos a Olimpia. Y a otra opción, donde perdemos el balón al contrario, llega a suplirse el gol. A raíz de ahí sí que en la meta final, ellos también tuvieron dos ocasiones de gol para ampliar incluso ese marcador. Varios partidos dentro de un partido. Estamos en este momento de la temporada en el que podemos tirar 14 veces a la jornada, que no hacemos los goles que el equipo genera. Todo el mundo vio esas siete ocasiones de gol clarísimas, yo también, igual. El resultado, 20 cosas. Y también esos micro partidos que se disputaron el día de hoy.

Alguna conclusión positiva sacamos también, más allá de que el resultado es súper negativo. No me gusta que nos vayamos a cumplir con una jornada como la que se produjo en el día de hoy. Siempre decimos que es fundamental en este tipo de partidos: empezar once, terminar once. No me gustan los errores muy concretos que tenemos, que indican falta de relajación, falta de concentración. No me gusta la cantidad de ocasiones de gol que derramamos de un lado al contrario porque indica que tenemos falta de confianza. Cuando llegamos a esas ocasiones, gracias al juego de seguridad, confianza y entrenamiento que tenemos, y son cosas que se están empezando a repetir con cierta frecuencia en nuestro equipo. Hasta hoy no habíamos querido más que, si no recuerdo mal, el torneo pasado, una contra Real España. Y me gustan cosas que vimos, en los momentos que hemos quedado once contra once, en ciertos momentos del partido, y un equipo que sí puede y debe hacer los goles muy bien y puede conseguir grandes cosas. Pero nosotros mismos, en algún momento, estamos tirando encima todo ese buen trabajo que hacemos en ciertos momentos del partido.

Yo no vi, yo no me sentí desnudado en ningún momento. En la primera parte, no vi cuántas ocasiones. Gol, la metió, y en el segundo, en la primera parte, y pisamos la segunda parte, en un saque de esquinas, tuvimos cuatro sustancias de gol clarísimas. Tuvimos que haber empatado, e incluso la vuelta del partido. Y sí, en los últimos minutos, a raíz del 3-1, en el lapsus del partido, sí pudo llegar un cuarto, teniendo la misma eficacia que tuvieron durante los primeros ochenta minutos.

¿Siente que todavía le faltan piezas desde el plantel de Motagua? Lo vimos, de cierto modo, un poco escaso, al momento de ciertos cambios. Vimos que la baja de Moya, en ese caso, fue importante para ese Motagua. ¿Tener otro delantero, otro jugador ofensivo, aportaría más a ese Motagua?

Sí, pero no es excusa para explicar la derrota del día de hoy. La derrota del día de hoy se explica desde los que sí estuvieron en el campo, desde los que sí entraron de campo, desde las decisiones que tomó el cuerpo técnico antes, durante el partido, y todos los equipos antes o después tienen bajas, tenemos las nuestras, el jugador puede tener las suyas, pero no es excusa. Hoy no hemos perdido 3-1 por las bajas o por el momento que este es el partido que hemos enfrentado. Hemos perdido porque hemos cometido errores en nuestra área, hemos cometido errores en el área de ellos y, bueno, ellos lo sacan y ya se sabe.

¿Qué está pasando realmente con este Motagua en su autocrítica, que es octavo en la tabla de posiciones, siendo el actual campeón del torneo?

Bueno, creo que está habiendo errores de concentración y ya lo he explicado, se me muestra que hay un mal de atención, que está habiendo errores de definición, porque estamos generando muchísimas situaciones de error y no la estamos llevando al arco. Aparte de toda esta situación, lo que pasa con la Estrella Roja, pusimos al grupo de jugadores más jóvenes, como dije aquel día, el único responsable de la derrota, de todas las derrotas que han producido a este equipo es el entrenador. Entonces yo creo que se suma la falta de concentración y tensión en algunas acciones defensivas, que el rival aprovecha muy bien.

Hoy también se junta, en el día de Cartagena es la falta de acción en los momentos puntuales del partido. Y además hay algo que sí no me gusta nada es que lo hicimos muy bien, porque indica también que no estamos con el nivel de intención y concentración que se necesita y se requiere para jugar no solo la Liga Nacional, sino por medio internacional. Y en la parte internacional yo estoy tranquilo, hemos jugado tres partidos, hemos sumado siete puntos, creo que el otro día, repito, en mi opinión hicimos el bajo partido, desde que entramos en este equipo. Y bueno, no estamos teniendo esa confianza que se necesita y que deberíamos tener para todas esas ocasiones de gol que estamos generando que se vayan al interior de la red. Esto es lo que yo estoy viendo. Hoy lo vi también con diez, cuatro ocasiones de gol clarísimas. No las hacemos. También interviene el acierto del portero rival, en este caso Menjívar. Y es, para mí, los tres detalles fundamentales para la defensa: concentración, acciones dentro de nuestra área, que va a aprovechar la falta de seguridad y confianza que deberíamos tener para hacer el gol, porque ya es el remate final, no es ni la acción previa. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que mejorar rápidamente esos dos detalles y queremos avanzar en la Copa Centroamericana y queremos recomponer el básico de la Liga Nacional.

¿Qué está pasando en la revisión de las acciones? Que es algo ya consecutivo, que erran mucho, o por no decirlas todas, a la hora de la revisión, desde el torneo anterior, hoy vuelve a suceder en dos oportunidades, ¿y qué tanto golpea perder el Clásico?

El Clásico golpea muchísimo, para mi casa, sobre todo, repito, por esas tres situaciones que no me agradan y que son del control nuestro: falta de tensión, la expulsión, la falta de definición y, sobre todo, lo que transmite. Transmite que llegamos ahí, jugamos, llegamos, entrenamos, pero esa falta de contundencia genera inseguridad, desconfianza en todo lo que estamos haciendo previamente y, en cambio, estamos viendo que nuestro rival la pegada es muy alta, es extraordinaria. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los problemas de los que intentamos solucionar lo más rápidamente posible. Es un derbi, es un derbi que hemos perdido el 3-1, la estadística está ahí y habla muy mal de lo que está sucediendo en este tipo de partidos con respecto a Motagua, como siempre soy el máximo responsable en abocarlo y esperamos que para el próximo Clásico nos mostremos nuestra imagen, nos mantengamos en el campo. Esos errores que estamos cometiendo puntual en nuestra área, que hicimos detenerlos, y los aciertos que estamos teniendo para construir la jugada de hoy somos capaces de enviarlos adelante.