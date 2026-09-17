Javier López señala claves de la clasificación y lo que no le gustó ante Firpo

San Salvador, El Salvador.

"Había dos objetivos: uno era asegurar nuestra clasificación y otro era mantener el estatus que teníamos... Uno lo hemos alcanzado, el otro no. Estoy contento por haber alcanzado la clasificación, era una barrera psicológica que este grupo necesitaba superar. Lo hemos hecho. No me ha gustado el partido, tengo que decirlo abiertamente; me gusta que el equipo se comporte un poquito mejor con el balón."

A pesar de haber asegurado el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana y certificar el regreso a la Concacaf Champions Cup, el entrenador de Motagua, Javier López , mantuvo un tono autocrítico tras el amargo empate 0-0 ante Alianza de El Salvador. Para el DT español, el cumplimiento del objetivo principal contrasta con las sensaciones que dejó el rendimiento del equipo en la cancha.

Pese a que el rendimiento dentro del campo no fue el esperado, el estratega español espera que superar la barrera psicológica de los cuartos de final beneficie a sus jugadores, al tratarse de la primera clasificación a esta instancia bajo el nuevo formato del torneo:

"Esa barrera psicológica había que superarla, lo hemos logrado y seguro que a partir de ahora vemos una mejor versión de Motagua, ya liberado de ese objetivo de pasar los cuartos y entrar a las semifinales. Tenemos ahora un mes por delante para mejorar, para crecer como equipo y mostrar las señas de identidad con las que yo me identifico."

Al hacer un balance del crecimiento institucional y lo acontecido en los noventa minutos, Javier López valoró el orden y el esfuerzo, aunque reiteró que siempre exige más a sus dirigidos:

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"Llevamos un proceso. Para mí era importantísimo superar lo que hicimos el torneo anterior; los procesos no tienen sentido si pasado un año no eres capaz de ir superando barreras y nosotros lo hemos conseguido."

"Es cierto que tengo que felicitar al equipo porque hubo orden, hubo disciplina, hubo concentración defensiva. Es cierto que el rival tuvo más tiempo la posesión de balón y también es cierto que en varias transiciones tuvimos ocasiones de gol claras, mano a mano con el portero... pero siempre espero una mejor versión de mi equipo."

Al ser consultado sobre las claves tácticas que han sostenido su proyecto en el plano internacional, el DT resaltó la solidez de la zaga como un argumento central de la clasificación:

"El equipo la verdad que tiene mucho orden, tiene mucha disciplina, mucho sacrificio defensivo. Llevamos seis partidos en esta Copa Centroamericana y en cuatro hemos dejado el arco en cero. Luego también la tenencia de la pelota, la profundidad, la amplitud... hoy no lo hemos mostrado tanto, pero creo que ha sido una característica que ha tenido el equipo durante todo el torneo."

En la recta final de la conferencia, explicó el plan ejecutado para maniatar las principales vías de generación de juego del rival y concluyó reafirmando lo crucial que era avanzar para la continuidad del proceso:

"Dentro de ese orden, dentro de esa concentración, dentro de esa disciplina que tuvo el equipo, una de las virtudes que mostramos en el día de hoy fue anular a la parte creativa de ellos. Realmente tuvieron que ir por afuera, tirar centros, y ahí Vega y Meléndez estuvieron fantásticos en lo que es la defensa de área."

"Para mí personalmente, teniendo en cuenta el proceso que tengo con Motagua, era fundamental pasar esta llave; si no, la verdad que no me sentía con el ánimo de seguir un proceso de dos años más en el club."