Iván Barton no se guardó nada y envía respuesta a Didier Deschamps

El Salvador.

El árbitro salvadoreño Iván Barton rompió el silencio tras la polémica que se generó al finalizar la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. El entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, había cuestionado públicamente la capacidad del réferi centroamericano para dirigir un partido de tal importancia. En conferencia de prensa posterior al encuentro, Deschamps lanzó un duro dardo hacia el salvadoreño: "Es principalmente culpa nuestra. Entonces, haré una pregunta, y no la voy a responder: ¿está el árbitro cualificado para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?"

La respuesta de Iván Barton Lejos de entrar en pleitos o mostrar molestia, Iván Barton respondió con calma durante una entrevista en el programa Jorge Ramos y su Banda. El silbante dejó claro que las palabras del DT galo no le quitan el sueño: "No me afectan en absoluto. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, sea cual sea el tema", afirmó. Y agregó: "Sabemos por lo que hemos pasado, a qué nos hemos enfrentado, cómo y por qué llegamos hasta aquí. Así que ningún comentario nos hará dudar de por qué estamos aquí".