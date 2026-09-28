Italia resurge y logra una victoria importante contra Turquía

Turquía.

Italia se reencontró este lunes con el fútbol y la victoria al imponerse con autoridad a Turquía (1-4), en un partido en el que volvió a disfrutar con el balón después de mucho tiempo y mostró una contundencia que le permitió dejar atrás, de forma momentánea, los fantasmas para mirar hacia el futuro. Italia saltó al terreno de juego con una imagen muy distinta a la del pasado viernes, cuando fue doblegada por Bélgica en la primera mitad. Con los hermanos 'Esposito' -Francesco 'Pio' y Sebastiano- como referentes en ataque formando un tridente inédito con Giacomo Raspadori, y con muchos cambios en el once inicial.

Mancini está en busca de la fórmula y parece que este lunes dio con ella. La 'Azzurra' se divirtió, jugó muy bien al fútbol, demostró que también sabe mover la pelota y concretar con goles, lo que le lleva faltando desde hace mucho tiempo en competiciones oficiales. Delante, una Turquía que este lunes no encontró la magia de Arda Guler ni el impulso de un estadio con forma de cocodrilo. El 0-1 llegó en el minuto 9, cuando Alessandro Bastoni aprovechó un saque de esquina para hacerse espacio dentro del área y rematar por encima del portero turco, Altay Bayindir. El tanto fue muy importante para un jugador que volvió al equipo titular tras su sanción en el partido contra Bosnia y Herzegovina, en el que Italia se quedó fuera del Mundial en la repesca. El conjunto visitante se hizo con la posesión, controló el centro del campo con Sandro Tonali y Davide Fratessi y generó mucho peligro con 'Pio' Esposito arriba, la pieza central ofensiva de su selección, un título merecido para un jugador que cogió las riendas del equipo y dio la cara cuando estalló la crisis en junio al quedarse eliminado de la cita mundialista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse