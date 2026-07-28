Italia pone fin a la novela y anuncia a su nuevo técnico: ¡Regresa a la Selección!

Roma, Italia.

Oficial. Roberto Mancini se convierte en el nuevo seleccionador de Italia, según ha anunciado este martes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, después de la crisis que suscitó el rechazo para el cargo de Andrea Pirlo por su relación con una empresa rusa de apuestas. Además, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la selección italiana en sustitución de Paolo Maldini, que ha dimitido al cargo 15 días después de su nombramiento. "El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad", ha declarado Malagò en una rueda de prensa tras el consejo federal de la FIGC.

Mancini (Jesi, 1964) volverá a ponerse al frente de la 'Azzurra', tras una primera experiencia como su responsable entre 2018 y 2023, con el objetivo de sacarla de la grave crisis que atraviesa al verse excluida de tres Mundiales consecutivos.Su elección se produce después de la crisis que ha suscitado el veto en el último momento a Andrea Pirlo como seleccionador debido a su trabajo como representante de una casa de apuestas rusas. Esta situación causó una grave desavenencia entre Malagò y su director técnico, Paolo Maldini, y el asesor de este, Leonardo, nombrados hace apenas dos semanas y partidarios de Pirlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su primera comparecencia pública tras esta crisis, que llegó incluso a irritar al ministro de Deportes, Claudio Abodi, el presidente de la FIGC ha intentado rebajar las tensiones. Malagò declaró que ni él ni Maldini conocían el trabajo de Pirlo como embajador de una casa de apuestas rusa pero subrayó que la decisión de excluirle ha sido suya. "La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (...) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección", alegó. Sobre la marcha de Maldini y de su asesor, Leonardo, el presidente del 'calcio' ha reconocido que ambas partes han llegado a "la serena coincidencia de que sus caminos debían separarse". Tras una exitosa carrera como jugador, Roberto Mancini comenzó en los banquillos en 2001 al frente del Fiorentina, equipo con el que conquistó una Copa Italia, antes de dirigir al Lazio.