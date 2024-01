Islandia anuncia convocatoria para el duelo ante Honduras

El técnico noruego Age Hareide confirmó la convocatoria de su país en el que sobresalen futbolistas de la talla de Hakon Rafn Valdimarsson (IF Elfsborg), Arnor Ingvi Trautason (IFK Norrkoping) e Ingi Bjarnason (HamKam), este último compañero del hondureño Kobe Hernández .

No obstante, a esta Selección de Islandia no tendrá dos de sus estrellas élites que militan en la Ligue 1 de Francia. Uno de ellos es el extremo izquierdo Hákon Haraldsson, futbolista del Lille, no estará presente en este partido amistoso ante La H de Reinaldo Rueda.

Otra baja sensible de la Selección Islandesa es Kristian Hlynsson, quien militan en el Ajax de Países Bajos y su precio en el mercado es de 5 millones de euros.