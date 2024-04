Inter remontó ante Udinese y quedó un paso más cerca título

El Inter de Milán sufrió para lograr la victoria en la cancha del Udinese (2-1), este lunes en el partido que cerró la fecha 31 de la Serie A, que comanda el conjunto Nerazzurro con 14 puntos de ventaja sobre el AC Milan.

Ante el 15º en la tabla, el equipo de Simone Inzaghi no ofreció su mejor partido de la temporada, al igual que su capitán y goleador Lautaro Martínez en términos de efectividad, que no marca con su club desde hace más de un mes, lo que no impide al campeón del mundo argentino seguir como máximo realizador del campeonato con 23 dianas.

Pero el Inter encontró una vez la solución con un realismo implacable. Los Nerazzurri insistían una y otra vez sobre el arco defendido por el arquero nigeriano Maduka Okoye, decisivo ante los intentos de Hakan Calhanoglu (30) o del argentino Lautaro Martínez (42) con un remate de cabeza.