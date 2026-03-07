Inter Miami brilla con Messi y De Paul y derrota al DC United en Baltimore

Estados Unidos.

El cambio no le trajo suerte. Lionel Messi y compañía se hicieron con el duelo temprano, poniendo presión sobre la portería defendida por Sean Johnson, perforada por primera vez por Rodrigo de Paul en el minuto 17.

DC United dejó su hogar habitual, el Audi Field de Washington, para recibir al Inter Miami en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL con capacidad para más de 70.000 espectadores.

Inter Miami derrotó este sábado por 1-2 al DC United con goles de Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el primer tiempo, en un duelo en el que Las Garzas terminaron pidiendo la hora tras verso dominados en el tramo final.

En una jugada por la banda izquierda iniciada por Germán Berterame, que puso el balón dentro del área para Telasco Segovia, este estudió a Rodrigo De Paul, quien cruzó un disparo a la escuadra de Sean Johnson para abrir el marcador.

El segundo tampoco se hizo esperar: Mateo Silvetti puso un pase en profundidad al interior del área para Messi, que superó a Johnson con una bolea para el 0-2 en el minuto 27; una genialidad del astro argentino.

Tuvo otra ocasión Messi que salió rozando el poste y también pudo el DC United acortar distancias en una oportunidad de Silvan Hefti al que el brasileño Micael birló el balón cuando el lateral enfundaba el disparo.

Reacción del DC United Los hombres de René Weiler, que este año se han reforzado con el fichaje del delantero israelí Tai Baribo segundo, apretaron al inicio del tiempo, aunque las ocasiones llegan en cuentagotas.

Una de las mejores fue del rumano Louis Munteanu en el minuto 64, recién ingresado al campo, con una chilena que salió besando el poste de Dayne St. Clair.

Pero ante la pasividad del Inter Miami, acabó llegando el premio para el DC United en el minuto 75 en un contragolpe culminado por Baribo, que aprovechó un rechazo más parecido a una asistencia de Dayne St. Clair tras un primer disparo de Jackson Hopkins.

El Inter Miami no reaccionó con el gol encajado y los capitalinos buscaron el empate con ímpetu hasta el pitido final, tomando el dominio del partido con varias ocasiones aunque sin llegar a inquietar a St. Clair.

Con el volcado del DC United, De Paul pudo sentenciar el partido solo ante el portero, pero lanzó el balón a las nubes.

Triunfo sufrido para el Inter Miami después de duelos accidentados en las dos primeras jornadas de liga, en las que cayó por 3-0 ante el Los Angeles FC en su estreno en la liga y luego tuvo que remontar dos goles en contra ante Orlando City.

- Ficha técnica:

1. DC United: Sean Johnson; Keisuke Kurokawa, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Silvan Hefti; João Peglow, Matti Peltola (Jacob Murrell, m.90+1), Brandon Servania (Louis Munteanu, m.61), Gabriel Pirani (Nikola Markovic, m.61); Tai Baribo y Jackson Hopkins (Caden Clark, m.82).

Entrenador: René Weiler.

2. Inter Miami: Dayne St. Clair; Noah Allen, Micael, Maximiliano Falcón, Facundo Mura; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Telasco Segovia (Gonzalo Luján, m.88), Lionel Messi, Mateo Silvetti (Tadeo Allende, m.71); Germán Berterame.

Entrenador: Javier Mascherano.

Goles: 0-1, m.17: Rodrigo de Paul. 0-2, m.27: Lionel Messi. 1-2, m.75: Tai Baribo.

Árbitro: Filip Dujic. Amonestó a João Peglow del DC United y Dayne St. Clair del Inter Miami.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la MLS jugado en el M&T Bank Stadium (Maryland) ante 72.026 espectadores. EFE