Messi anota golazo, roza los 900 y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

Washington, Estados Unidos.

El astro argentino Lionel Messi volvió a brillar en la MLS, anotando la tarde de este sábado 8 de marzo un gol espectacular con el Inter Miami ante el D.C. United, consolidando su impacto inmediato en el fútbol estadounidense.

El partido, disputado en el Audi Field, tuvo momentos de gran intensidad, pero el campeón del mundo con la selección de Argentina se encargó de marcar la diferencia.

A los 27 minutos del primer tiempo, Leo apareció en el área y remató con clase para poner a su equipo en ventaja en el duelo disputado en Baltimore, un tanto que fue celebrado por aficionados.