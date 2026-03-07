Messi anota golazo, roza los 900 y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

El astro argentino Lionel Messi volvió a brillar en la MLS, anotando la tarde de este sábado 8 de marzo un gol espectacular con el Inter Miami ante el D.C. United, consolidando su impacto inmediato en el fútbol estadounidense.
El partido, disputado en el Audi Field, tuvo momentos de gran intensidad, pero el campeón del mundo con la selección de Argentina se encargó de marcar la diferencia.
A los 27 minutos del primer tiempo, Leo apareció en el área y remató con clase para poner a su equipo en ventaja en el duelo disputado en Baltimore, un tanto que fue celebrado por aficionados.
Los aficionados del D.C. United no pudieron evitar aplaudir la calidad del delantero, mientras que las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la clase y la magia del argentino
El gol fue parte de una actuación destacada de Messi, quien continúa su camino hacia cifras históricas en su carrera y con ello llegó a los 899 goles en su exitosa carrera como futbolista profesional, por lo que prácticamente roza los 900 tantos.
Máximos goleadores de la historia
Lionel Messi responde en la lista de máximos goleadores. El argentino alcanzó los 899 goles y acorta distancias con respecto a Cristiano Ronaldo que en este fin de semana se fue sin anotar con Al Nassr ya que no jugó por estar lesionado.
El portugués cuenta con 965 goles y está a solo 35 para llegar a los 1000. La distancia entre ambos jugadores es de 66 anotaciones.