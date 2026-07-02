Ibrahimović estalla contra el arbitraje de Saíd Martínez: "Si yo fuera Senegal"

Estados Unidos.

Las críticas hacia el arbitraje del hondureño Saíd Martínez no se hicieron esperar tras el dramático triunfo 3-2 de Bélgica sobre Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Uno de los que alzó la voz fue Zlatan Ibrahimović, quien cuestionó el penal señalado en los minutos finales y aseguró que este tipo de decisiones no deberían definir partidos de semejante importancia. Durante la transmisión de FOX Sports para Estados Unidos, el exdelantero sueco mostró su desacuerdo con la decisión arbitral y recordó que, a su juicio, Senegal ya había sido perjudicado anteriormente en un encuentro decisivo. “Si yo fuera Senegal, estaría haciendo preguntas serias. Esto se está convirtiendo en un patrón. Primero la final de la AFCON contra Marruecos, ahora otro torneo masivo, otro partido enorme, otra decisión de penalti en los minutos finales que va en su contra”.

Ibrahimović fue más allá y aseguró que los encuentros de eliminación directa deben resolverse por el rendimiento de los futbolistas y no por acciones arbitrales polémicas. “¿Me estás diciendo que en dos de los partidos más grandes que han jugado, el momento definitorio viene de un penalti? Eso es increíblemente difícil de aceptar. Siempre he dicho que el fútbol es un juego de contacto. Las grandes finales y los partidos de eliminación directa no deberían decidirse por decisiones blandas. Deja que los jugadores decidan el partido, no las decisiones controvertidas”. El histórico atacante también expresó comprender el sentimiento de frustración del plantel africano tras quedar eliminado del torneo. “Imagina la frustración en ese vestuario de Senegal. Luchan durante noventa minutos, defienden con corazón, lo dan todo por el escudo, y una vez más un solo silbato cambia toda la historia. Entiendo por qué los jugadores de Senegal están enfadados. Entiendo por qué los aficionados están furiosos”.