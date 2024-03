¿La razón? Humberto Rivera señala su molestia: “Hay desigualdad”

En conferencia de prensa, el DT de Olancho enfatizó en los horarios infernales en los que se juegan los encuentros y expresó que no está conforme con que la Liga Nacional suspendiera los clásicos y no los otros tres juegos de los clubes denominados “pequeños”.

La suspensión de la jornada 11

Nosotros tenemos claro que no somos un equipo grande, lo justo es que se suspenda toda la jornada, porque si nos quitan tres jugadores en el caso de Harold, Nelson y Alex, son jugadores importantes en nuestro equipo, pero lo lógico y lo justo es que la Liga Nacional suspenda la jornada.

¿Hay desigualdad con este tema?

Claro que hay desigualdad, porque debe ser parejos para todos los equipos, somos miembros de la Liga Nacional y, por lo tanto, es justo que se suspenda toda la jornada. Ojalá no me suspendan por lo que estoy diciendo, porque aquí en Honduras uno no me puede hablar nada, pero creo que no es justo que solo los clásicos se suspendan con nosotros teniendo seleccionados de nuestro país.