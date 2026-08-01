¡Hondureños conquistan segundo lugar en el Youth World Challenge 2026 en EUA!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Los pequeños dejando su huella! El talento hondureño sigue cruzando fronteras y como prueba de ello, los niños del Academia Povoa Pro y otros seleccionados, se subieron al podio de su categoría en el Youth World Challenge 2026 en Estados Unidos.

Este es un torneo internacional donde la representación catracha destacó con su 'Selección U-10', que alcanzó la gran final eliminando a equipos de peso en tierras norteamericanas. Para esta edición se disputó como un tipo 'Mundialito' con sus fases de grupo y rondas eliminatorias.

El camino no fue sencillo, pues los pequeños debutaron en un exigente grupo inicial frente a selecciones de su categoría como España, Japón y Uruguay. Tras esta dura prueba, el equipo reorientó su rumbo hacia la Fase de Bronce, compartiendo grupo con República Dominicana, Corea del Sur y Mongolia, ronda que lograron superar.