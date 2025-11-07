Honduras vs Zambia, EN VIVO, Mundial Sub-17 de Qatar

Doha, Qatar.

La Selección de Honduras volvió a perder en el Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar y esta vez fue una dolorosa caída de 5-2 frente a su similar de Zambia. El conjunto hondureño lavó su mala imagen dejada en la paliza de 7-0 que sufrió ante Brasil en su estreno, pudo marcar dos tantos, aunque no pudo evitar la caída ante los africanos que fueron sus rivales.

Kelvin Chipule, Felix Phiri, James Sibeene, Billy Daka y Abel Nyirongo, fueron los autores de los goles a favor de la selección de Zambia, mientras que por la pudieron anotar Yeison Arriola y David Flores en un partido donde la Bicolor estuvo abajo en el marcador 3-0. Pese a la derrota, Honduras mantiene una pequeña ilusión de clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17, pero deberá de vencer este lunes 10 de noviembre a Indonesia y ver la opción de meterse como uno de los ocho mejores terceros. En su grupo, ya clasificaron las selecciones de Brasil y Zambia.

MEJORES INCIDENCIAS DEL PARTIDO

FINALIZÓ: La Selección de Honduras cae 5-2 ante Zambia por la segunda jornada del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.

Minuto 90 Se añaden nueve minutos.

Minuto 88 Gol de Zambia. Abel Nyirongo anota el 5-2 ante Honduras.

Minuto 84 Bodden de Honduras recibe finalmente tarjeta amarilla y se salva de la roja.

Minuto 81 Se revisa con ayuda del VAR una posible tarjeta roja para Regae Bodden de la Sub-17 de Honduras.

Minuto 75 La Selección de Honduras cae 2-4 ante Zambia por el Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

Minuto 72 Gool de Zambia. Billy Daka anota el cuarto gol a Honduras por el Mundial Sub-17.

Minuto 71 Uffffff. Remate de Felix Phiri y el balón es desviado por la defensa de Honduras.

70 minutos: Honduras sigue perdiendo 2-3 ante Zambia por el Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

Minuto 62 El defensor Denzel Arzú de Honduras se marcha tras recibir un pelotazo en la cabeza; el chico no pudo seguir.

Se cumplen 60 minutos: Honduras pierde 2-3 ante Zambia por el Mundial Sub-17 de Qatar.

Cabezazo de David Flores tras un espectacular saque de mano y la H marca el segundo gol ante Zambia por el Mundial Sub-27.

Minuto 52 ¡Gooooooooool de Honduras! David Flores anota el segundo gol de la H y es el 2-3 ante Zambia por el Mundial Sub-17.

Minuto 50 Ufffffff. Atajadón del portero Noel Valladares para evitar el cuarto gol de Zambia y salva a Honduras.

Minuto 47 Uyy. Mala salida del portero de Zambia y Alexander Álvarez de Honduras saca remate que detiene la zaga defensiva de los africanos.

Inicia el segundo tiempo: Zambia vence 3-1 a Honduras por el Mundial Sub-17 de Qatar.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Honduras pierde 1-3 ante Zambia por el Mundial Sub-17 de Qatar.

Minuto 45 Se añaden tres minutos en el primer tiempo.

Minuto 44 ¡Gooooooooool de Honduras! Yeison Arriola anota el descuento ante Zambia

Minuto 40 ¡Gol de Zambia!James Sibeene anota y los africanos aumentan su ventaja ante Honduras por el Mundial Sub-17; es una pesadilla lo de la H h

Minuto 34 Espectacular atajada del portero Valladares de Honduras tras remate de Kelvin Chipelu.

Se cumple media hora del partido Honduras vs Zambia por el Mundial Sub-17.

Minuto 21 Uyyy. Mapalo Simute en el área chica no pudo rematar y cerca el tercer gol de Zambia; se salva Honduras.

20 MINUTOS: Honduras está perdiendo 2-0 ante Zambia en un inicio de pesadilla.

Minuto 19 Remate de Luis Suazo que detiene el portero de Zambia.

Minuto 14 ¡Goooool de Zambia! Felix Phiri anota el segundo gol ante Honduras en el Mundial Sub-17.

Minuto 11 Ufff. Derechazo dentro del área de Chipelu y el balón pasa arriba del arco.

Minuto 7 Remate de Lukonde Mwale de Zambia y el balón pasa a un lado del arco. Se salva de encajar el segundo gol la selección de Honduras.

Cabezazo del jugador de Zambia dentro del área y es el 1-0 ante Honduras.

Minuto 4 ¡Goooool de Zambia! Kelvin Chipelu anota el 1-0 ante Honduras por el Mundial Sub-17.

¡COMENZÓ! Honduras ya se enfrenta a Zambia por el Mundial Sub-17 de Qatar.

Se entona el Himno Nacional de Honduras.

Se entona el Himno Nacional de Zambia.

Ocho cambios en la Selección Sub-17 de Honduras en referencia al duelo ante Brasil.

Luis, hijo de David Suazo, titular con Honduras luego de que en el debut de la H en el Mundial Sub-17 no estuvo por lesión.

El 11 titular de la Selección Sub-17 de Honduras: 12. Noel Valladares, 14. Darell Oliva, 5. Denzel Arzú, 13. Yochua Palacios (C), 3. Emmanuel Martín, 20. Alexander Álvarez, 6. Obed Amador, 8. Brayan Cortés, 7. Luis Suazo, 17. Yeison Arriola, 9. David Flores.

El 11 titular de Zambia: 18. Christo Chitambala, 2. Levyson Banda, 3. Andrew Mwape, 11. James Sibeene, 12. Lukonde Mwale, 20. Jonathan Kalimina (C), 5. Nelson Chilemu, 10. Felix Phiri, 17. Mapalo Simute, 21. Kelvin Chipelu, 9. Abel Nyirongo.

El duelo Honduras vs Zambia por el Mundial Sub-17 de Qatar se podra ver por Telecadena y Tigo Sports.

El partido entre la Selección de Honduras y Zambia por la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 se jugará este viernes 7 de noviembre, a las 9:45 de la mañana, hora hondureño.

El encuentro entre Honduras y Zambia se disputará en la Cancha Nueve del estadio Aspire Zone, en Doha, donde la “Mini H” intentará conseguir su primer triunfo en la cita mundialista y lavarse la cara después de la goleada recibida en la primera fecha.