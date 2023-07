Preocupante: Honduras se estanca en la Concacaf

A todo esto, en la Comisión de Selecciones de Fenafuth no hay ni reunión ni decisiones para definir al sustituto de Diego Vázquez tras el fracaso en la Copa Oro con la Bicolor.

Diario LA PRENSA contactó a miembros de la Comisión de Selecciones para buscar una opinión, pero todavía no los han citado para reuniones. Además, los dirigentes de Fenafuth no saben qué decisiones tomar, ya que nombrar al técnico de la Bicolor debe ser una decisión colegiada para escogerlo. El tiempo avanza y los demás rivales del área siguen creciendo.

La Bicolor no es ni la sombra de aquellos equipos que conformamos hace algunos años, siendo competitiva en Concacaf.

Los canadienses siguen con su exitoso proyecto en manos de John Herdman , y Panamá, otra de las que está creciendo a pasos gigantes, ha encontrado en el danés Thomas Cristhiansen un entrenador que les ha llevado a competir en Copa Oro y estuvo disputando el Final Four de Concacaf.

El resto de países centroamericanos como El Salvador y Costa Rica, a pesar de que no pasan grandes momentos, ya están trabajando con sus entrenadores, Hugo Pérez con los salvadoreños y el colombiano Luis Fernando Suárez con los ticos. Este último se está jugando la vida en la próxima Nations League.

Y agregó: “En el fútbol no solo es criticar, hay que también unirse para sacar adelante este barco, pero todos, deseándole lo mejor tanto al cuerpo técnico como a los jugadores”.

Se le consultó sobre qué cambios deberían darse en este caso negativo, y respondió: “Por ahora hay que apoyar al cuerpo técnico que está y ojalá puedan seguir ahí”.

La carga acerca de que si darían a Pedro Troglio para un mejor funcionamiento de la H se lo pasó al presidente Rafael Villeda, eso sí, que confirmó que si eso daría un cambio, “no creo que don Rafa diera un no”.

“Ese es un tema del presidente y no creo que no esté dispuesto, él siempre ha estado dispuesto a hacer lo mejor por la Selección, y si la llegada de Troglio puede hacer que la Bicolor tenga éxito, no tenemos la menor duda de que el presidente aceptaría”, concluyó Osman Madrid.