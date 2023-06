Hondureño cuenta cómo es trabajar en Real Madrid: ¿qué le dijo Florentino?

Madrid, España.

Muy pocos pueden decir que ejercen su trabajo soñado en el primer mundo. Afortunadamente, un hondureño logró este objetivo, específicamente en España, donde logró graduarse en la Universidad del Real Madrid y también laboró en las instalaciones del club más importante del balompié internacional. Esta es la historia de Víctor Sierra, oriundo de Tegucigalpa, quien desde septiembre del 2021 reside en Madrid y desde entonces se ha dedicado a estudiar en la colegiatura del equipo merengue, para el cual trabajó como Psicólogo Deportivo tras sacar su maestría en la escuela madridista.

A sus 34 años, el catracho tuvo la oportunidad de vivir el día a día en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde solía compartir con los personajes de la escuadra blanca, ya sea actuales jugadores o viejas glorias que laboran en la entidad española. “Valdebebas es donde entrenan todos los jugadores del Real Madrid, desde los pequeños hasta los del primer equipo, solo que los de la plantilla principal tienen acceso diferente, así como otro edificio e instalaciones. Pero lógicamente miras a ciertos jugadores en durante los días que estás ahí”, comenzó Sierra relatando su experiencia de cuatro meses en entrevista con Diario LA PRENSA. “Ninguno de los jugadores del Real Madrid tiene problema con saludarte y decir algunas palabras porque entienden que estás ahí trabajando y que no irás a pedirles fotos, ni a preguntarles de su vida ni nada por el estilo. Hay mucho profesionalismo. Del primer equipo he compartido con Thibaut Courtois, Toni Kroos, Lucas Vázquez, y a su vez llegan muchos exjugadores que mantienen contactos con el club. Algunos de ellos trabajan en Valdebebas, como el caso de Arbeloa y Raúl que entrenan los equipos juveniles. También se suele ver a Roberto Carlos, Jordi Codina y Emilio Butragueño”, agregó.

Sierra contó que suele ver muchas celebridades en la ciudad deportiva merengue, muchos cracks del fútbol, otros personajes famosos y hasta periodistas como los de El Chiringuito, algunos por profesión, y otros porque quizás tienen hijos jugando en algún equipo. Víctor, graduado de Psicología en San Pedro Sula y Administración de Empresas en Estados Unidos, logró esta oportunidad al sacar su máster en la Universidad Europea, la cual tiene un convenio con la Universidad del Real Madrid.

Actualmente, el catracho está sacando otra maestría, el ‘MBA’ en el Real Madrid, que es la especialización en Dirección de Entidades Deportivas, a lo cual se dedicará. “En mi práctica de cuatro meses en Valdebebas me encargaba de ayudar psicológicamente a niños de edades entre los 12 y 16 años, tenía asignado cuatro categorías diferentes. Me sorprendió mucho como se trabaja la parte menta en Real Madrid, a los hondureños nos falta eso. Si bien no me dedicaré a la Psicología Deportiva, sí quería descubrir qué tan diferente se trabaja esto en otros países para así poder ayudar a realizarlo en Honduras”, comentó.

ANÉCDOTAS EN EL REAL MADRID Sierra logró sacarse fotografías del recuerdo junto a personajes como Casillas, Roberto Carlos, Butragueño y el mismo presidente del club, Florentino Pérez. “Con Butragueño charlé, es una persona super humilde y muy preparada, profesional. Nos tomamos una foto, él al saber que era el único hondureño en la universidad me acogió bien, me dijo que esperaba que pudiera aprender lo máximo para ayudar a mi país”, relató el hondureño. Respecto a su encuentro con Florentino, esto sucedió en los actos de graduación por su maestría en Psicología Deportiva. El mandamás del Real Madrid se encontraba entregando las medallas a los cientos de alumnos, entre ellos, Víctor, quien portaba con mucho orgullo la bandera cinco estrellas. “A la graduación llevé la bandera de Honduras, muy pocos hicieron eso con la de su país, entonces cuando Florentino me vio, me sorprendió ya que reconoció el país, y no es algo que todas las personas saben, pues muchos suelen preguntar cuál país es ya que no conocen. Florentino me vio y señaló: ‘Honduras, su capital es Tegucigalpa’”, contó el catracho.

Y agregó. “En ese evento se graduaron hasta los estudiantes de pandemia, por lo que había muchos graduados, alrededor de 400 personas, y lo que me llevó de Florentino Pérez es su amabilidad, ya que a todos los alumnos los saludó con una sonrisa y a nadie le negó a una fotografía, con todos fue muy amable”. Víctor Sierra culminará su ‘MBA’ hasta mediados del 2024 y sus planes son ejercer sus maestrías en el fútbol hondureño. “El proyecto que tengo en mente es poder ayudar y hacer crecer el deporte en Honduras, sobre todo hacerlo profesional. Nosotros miramos la Liga Nacional y vemos muchas carencias, entonces todo ello debemos cambiar ya que todo se ve reflejado en la Selección Nacional o cuando el jugador sale del país. Podemos hacer muchísimo más. Actualmente pienso quedarme en España para agarrar experiencia en clubes y después trabajar en el área deportiva en Honduras, ya sea en un club o proyecto con la federación”, señaló.