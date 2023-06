“Cachita” Gómez niega haber renovado con Potros y pone condiciones

El centrocampista señaló que espera una mejora salarial para continuar en el equipo olanchano.

“No me han renovado, claro que me sentaré a platicar con la directiva, todavía no se cuándo. Estamos a la espera de ir a Olancho. Cuando uno hace bien las cosas el trabajo hay que valorarlo, la verdad quiero un buen salario, eso lo vamos a platicar con la directiva”, dijo en charla con el programa radial Minuto 90.

Gómez admitió haber sido tanteado por los clubes de mayor prestigio dentro del territorio hondureño, así como conversaciones con personas del exterior.

“Sí he tenido ofertas, me han escrito equipos denominados grandes de Honduras, primero debemos ver a qué podemos llegar. Ahorita he tenido pláticas con personas de afuera, algunos contratistas que esperan que les confirme si sigo en Potros, para ver las propuestas que hay”, reveló.