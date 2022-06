Honduras estaría cerca de jugar contra dos selecciones mundialistas

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón , confirmó que la Selección Mayor enfrentará tres partidos en septiembre y dos de ellos será contra rivales que no son centroamericanos, y, aunque no lo reveló, serían contra Arabia Saudita, España y Guatemala .

“Honduras jugará contra Guatemala, no está definida la ciudad para septiembre; tenemos dos selecciones que no son de Centroamérica para los duelos de estas fechas”, comentó Jorge Salomón sobre los amistosos. No quiso adelantar que fuera España, campeona del Mundo del 2010, pero dejó claro que están cerrando y ya tienen las ofertas.