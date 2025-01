Honduras: Futbolista denuncia amenazas e insultos racistas de árbitro tras brutal pelea

¿Qué sucedió en la bronca?

Después que Juventus nos mete el primer gol, él condiciona a mi equipo, no me molesta, es mi forma de jugar. Me saca la primera amarilla, y le digo: “¿Por qué me saca la primera amarilla?”. Él me dice: “Jugá, deja de estar jodiendo”. Le digo: “Hermano, no estoy diciendo nada malo”. Me respondió: “Una más y te saco a la ver..”. Luego yo me río, me dicen mis compañeros que me quedara callado, que no dijera nada.

Seguidamente yo voy con la pelota en la banda derecha, me cometen una infracción, el man se me para en el tobillo, me rompe las calcetas. Luego yo le doy la espalda al central (jugador de la Juve), escupo al suelo. El central de la Juve me dice: “jugá, güiro estúpido, ¿por qué me estás escupiendo”. Luego se levanta rápido y me empuja la cabeza, en el video se puede ver claramente. Yo no lo estoy estoy escupiendo. Entonces, viene el árbitro y me saca la roja.

Tras la roja, me dice: “Andate a la ve.., mucho estás jodiendo”. Le respondo: “¿Cómo me dijiste?”. Lo encaré pero me dijo: “Salite a la ver.., negro penD..., vos ni jugar podés”.

Luego me le encaré más, me le acerqué, él me encara y me manda el bombazo, yo lo esquivo y le mando uno también, no soy piñata de nadie, yo me defendí y ahí empezó todo el problema.

Le pidió disculpas al árbitro

Después del partido yo me fui a disculpar con él, le dije que no era una cosa de llevar las cosas, pero él me dijo que aceptaba mis disculpas, pero que eso no iba a quedar así. Después mis compañeros hablaron conmigo, me dijeron que era mejor que me moviera, porque a ese árbitro le gustan los problemas. Habló el presidente del equipo conmigo y el entrenador, yo tuve las cosas claritas, porque el árbitro me amenazó a muerte.

¿El árbitro lo amenazó a muerte?

Sí. Más lo que me dijeron mis compañeros, busqué a donde irme. Yo le dije al entrenador y Marcos Acosta, les dije que esto y esto estaba pasando. Mejor lo evité, le dije a mi tío que me iba a mover a otro lado.

¿En qué momento lo amenazó a muerte?

Después de lo que pasó, cuando ya me estaba viniendo, fue que él dio eso. Yo estaba de frente, ahí lo dijo, pero no lo dijo fuerte, porque obviamente lo iba a escuchar mucha gente.