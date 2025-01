Árbitro hondureño y futbolista se fueron a los golpes: “Me sentí solo”

Una vez finalizado la trifulca en medio del campo, el réferi Pedro Rivera dio su versión a un medio local, donde lamentó lo sucedido con el jugador del Atlético Sanjuaneño.

”Creo que en la calentura del juego nos hizo reaccionar de esa manera. Después de la expulsión yo andaba controlando al muchacho porque ya estaba amonestado. Al final perdió la cabeza, lo expulso. Luego veo que viene a alegar conmigo, pero nunca espero que me vaya pegar con la frente en medio de los ojos, me noqueó, cuando quiero reaccionar me seguía dando”, comentó el árbitro.

Rivera también le pidió disculpas a la afición y medios de prensa. Asimismo, lamentó que ningún compañero del equipo del futbolista intercediera en la pelea.

“Le pido disculpa a la gente sobre mi reacción, porque por ser parte la filial, no puedo reaccionar así. También veo que el banquillo de él estaba cerca, ninguno de ellos lo fue a detener o los mismos compañeros, eso me frustró, me dio colera, me sentí solo, tenía que defenderme. Pido disculpas, si esto llega a más, como ser humano estoy para recibir”, aseveró.