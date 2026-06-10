Honduras ya tiene abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán una nueva oportunidad para que Honduras compita ante los mejores atletas de la región y continúe fortaleciendo su presencia dentro del ciclo olímpico.
El evento deportivo iniciará el 24 de julio y finalizará el 8 de agosto. Albergará a más de 4.000 atletas de 37 países diferentes y podrá la prueba los talentos de los participantes en más de 25 disciplinas.
De acuerdo con la planificación de sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, las competencias se concentrarán en cinco zonas de República Dominicana: Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Clúster Metropolitano, Parque del Este, Zona Norte y Zona Este.
-Abanderados hondureños-
El Comité Olímpico Hondureño (COH) tiene el honor de presentar oficialmente a los atletas Natalie Gabriela Espinal Sánchez y Derek David Midence Aguilar como los abandonados de la delegación nacional que representará a Honduras.
Natalie Gabriela Espinal Sánchez llega a este nombramiento luego de consagrarse como medallista de oro en tenis en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, resultado que reafirmó su calidad deportiva y su crecimiento competitivo a nivel regional.
Por su parte, Derek David Midence Aguilar será el abandonado masculino de Honduras tras destacar en la disciplina de taekwondo, donde obtuvo medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025.
Estarán presentes en actos oficiales de gran importancia, entre ellos la juramentación presidencial de la delegación nacional y el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.