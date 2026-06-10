Honduras ya tiene abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán una nueva oportunidad para que Honduras compita ante los mejores atletas de la región y continúe fortaleciendo su presencia dentro del ciclo olímpico.

El evento deportivo iniciará el 24 de julio y finalizará el 8 de agosto. Albergará a más de 4.000 atletas de 37 países diferentes y podrá la prueba los talentos de los participantes en más de 25 disciplinas.

De acuerdo con la planificación de sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, las competencias se concentrarán en cinco zonas de República Dominicana: Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Clúster Metropolitano, Parque del Este, Zona Norte y Zona Este.