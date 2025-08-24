Soberbio tiro libre: Heung-Min Son se estrena en la MLS con un golazo

Dallas, Estados Unidos.

En uno de los hechos destacados, y más esperados, Son Heung-min marcó su primer gol en la MLS con un espléndido tiro libre en el empate 1-1 de Los Angeles FC en casa de Dallas.

El excapitán del Tottenham, que fichó este mes por una cifra récord en la MLS de 26 millones de dólares, disputó su tercer partido, y segundo como titular, con su nuevo club.

A los seis minutos, Son lanzó un tiro libre por encima de la barrera con la velocidad suficiente para batir al portero Michael Collodi. El tanto del surcoreano ilusionó a los angelinos, aunque el resultado no les permitió sumar de a tres.