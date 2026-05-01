'Tota' Medina, hundido tras descenso del Victoria: "Otros tienen que dar respuestas"

La Ceiba, Honduras.

Del mismo modo, Hernán Medina destacó que hizo lo que pudo para poder conseguir la permanencia, pero que no le terminó ajustando con un equipo que su promedio de edad es de 18-20 años.

El técnico argentino fue muy claro desde que tomó el micrófono y aclaró que no iba a responder a ninguna pregunta debido a que él solo podía hablar de lo deportivo y qué eran otros los que tenían que aclarar las situaciones fuera de la cancha.

Con un semblante muy triste, Hernán 'La Tota' Medina llegó a dar la cara a la conferencia de prensa tras el descenso del Victoria a Segunda División luego de caer 1-2 en casa ante Real España en el cierre de las vueltas regulares del Torneo Clausura 2026 .

Por último, pidió disculpas tanto a los jugadores y aficionados por no conseguir que La Ceiba todavía fuera una sede de Primera División.

"Buenas noches. No es que no sea irrespetuoso, soy mi respetuoso del club, de los jugadores y personal mío. Un pesar muy grande de los que nos sucedió y en eso cada uno tendrá que asumir su responsabilidad.

Hice e hicimos con el grupo de trabajo lo humanamente y deportivamente posible para que esto no tuviera este final por momentos lo hicimos, pero era un pesar grande que se venía arrastrando y le agradezco a la gente que siempre confió en nosotros y lamento no haberle dado otro final.

Seguramente ustedes tienen muchas preguntas, pero yo lo único que puedo responder es desde lo deportivo. Yo siempre traté de que el equipo tuviera una identidad y en momentos lo pudimos hacer, pero jugar con jóvenes de 18-20 años y que les caiga esta responsabilidad la verdad que no correspondía la historia. Está historia no arranco ahí sino de mucho antes, yo soy la cara de lo deportivo.

Ya fuera de lo deportivo tendrán que preguntar desde otro punto y la situación de hoy termina en otro momento. Si ustedes hacen memoria se juntó una semana antes para empezar un torneo importante de muchísima tensión y llegamos a este final con oportunidades.

Si ustedes me preguntan si sabía de la situación y claro que si, pero pensé que íbamos a torcer la situación. Le pido mil disculpas a los jugadores y agradecerle la entrega en cada partido que yo les pedía.

Les agradezco a ustedes (periodistas) por entender y estará acá y cada uno dará su punto de vista, sus conclusiones y luego tendrán sus explicaciones con los responsables. Yo doy la parte mía.

Son otras personas que tienen que dar respuestas fuera de lo deportivo, yo defenderé a mis jugadores. Buenas noches".