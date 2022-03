¿Convocará nuevamente a Nájar? “Bolillo” Gómez responde y habla del juego ante Panamá

Hernán “Bolillo” Gómez, técnico de la Selección de Honduras, se refirió al primer choque de esta triple fecha eliminatoria por el cierre del octagonal de Concacaf 2022.

El estratega de la “H” explica la mentalidad con la que enfrentarán este jueves a Panamá, una escuadra que conoce a la perfección.

También de la nueva base que está conformando. ¿Andy Najar tiene abiertas las puertas en la Bicolor? Todo lo que respondió el colombiano.

¿Cómo está el grupo para lo que viene?

“Ya desilusionados estamos por no ir a un Mundial, de no ir al otro y ya son dos, existe ese pesimismo y desazón, tristeza de todo el mundo, pero he encontrado otra base de jugadores. Yo llegué aquí y encontré una base, ahora estoy buscando otra base de futbolistas. Venía hablando de jugadores de selección que sepan ganar en eliminatorias, de presto hemos venido encontrando jugadores que ya están, pero que necesitamos formarlos para que vengan a ganar. en eliminatorias. Hay gente ha mal interpretado que yo diga que el problema de Honduras no es mío, porque yo llevo cinco partidos nomás y el problema de Honduras lleva años. Yo siento que para el 2026 Honduras tiene que estar en el Mundial.”

¿Cómo enfrentar este juego con Panamá?

“Como se juegan partidos eliminatorios, es lo que estamos buscando. Ser muy serios, muy responsables porque hay países que se están jugando posición y nosotros como responsables de la Selección vamos a buscar el resultado.”

¿Qué tan importante son estos partidos para usted?

“Yo no veo que digan que mi trabajo está en juego, porque si yo hubiese hablado para venir a esta eliminatoria, cuando llegué hicimos un análisis y sabíamos que la Selección no estaba para ir a un Mundial por los resultados que había sacado y el momento que vivía. Si fuese por eso, yo me hubiera ido desde que llegué, pero como he hablado con con los directivos y tengo contrato hacia el siguiente proceso. Estos resultados no son buenos, ni para mí ni para nadie, pero que mi trabajo vaya por estos resultados, no lo veo serio. Porque también los futbolistas necesitan saber que hay un técnico que no se está removiendo a toda hora.”

“Se fue este técnico, cinco partidos y viene otro, que si no se arranca también hay que sacarlo, no. Hay que tener procesos, hay que tragarse los procesos, hay que tragarse las dificultades. Sé que hay gente que me está señalando, porque no se sacan resultados, pero ese cuento si no me lo voy a tragar yo. Cuando llegué acá la situación estaba bastante jodida.”

¿De los jugadores que tiene ahora, a cuántos tiene considerados para el próximo proceso?

“Varios. Se me parece a lo que viví en Panamá, donde encontré cinco o seis jugadores con experiencia y fui formando. Por lo menos del partido de pasado mañana, habrá siete u ocho jugadores que yo les di la opción de que estuvieran en selección. Aquí me toca formar la base y otros que se van a imponer por un estilo de jugar eliminatorias.”

¿Andy Najar tiene las puertas cerradas?

“Si usted ve a Quioto, aquí estuvo de primero. Esos son jugadores de eliminatoria. Es un hombre grande, con recorrido y está de primero acá. Lo que más quiere un jugador de Liga es estar en la Selección. Es la camiseta más linda para un futbolista y yo no le cierro las puertas a nadie. La gente se mete y se saca sola.”