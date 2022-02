‘Bolillo’ Gómez: “El fútbol no es para sufrirlo, tengo a jugadores en el camerino con malestar y suero”

‘Bolillo’ Gómez asegura que debido a las condiciones climatológicas del encuentro, no es capaz de realizar un análisis de sus muchachos. “En esta eliminatoria Estados Unidos si tiene una diferencia importante, pero jugar así no sirve. No es un espectáculo de fútbol, no es normal. En esta situación no soy capaz de hacer un análisis de los jugadores. No soy capaz de hacerlo”.

“Es difícil, muy complicado. El fútbol no es para sufrirlo, tengo en el camerino con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero. No puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de ambiente y clima de partido”, contó el técnico colombiano en la conferencia.

Dos jugadores que fueron titulares no pudieron salir para disputar el segundo tiempo debido a que no estaban aptos para seguir en el campo y se tuvieron que quedar en el vestuario.

¿PIENSA RENUNCIAR?

Al seleccionador de Honduras le consultaron por su futuro, si piensa dejar su cargo por la crisis que vive la escuadra nacional, hundida en el último lugar de la eliminatoria de Concacaf con apenas tres puntos y ya eliminada del Mundial de Qatar 2022.

“Yo no siento que sea el problema. Yo llegué y cogí una herencia, estaba última, casi eliminada. Estamos haciendo averiguaciones, formando, nos queda difícil, pero no soy de entregar las cosas fácil, pero si está complicado y en esa herencia estoy tratado de buscar lo mejor. Hay que seguir trabajando y luchando, esto no puede durar siempre, solo lo quita el tiempo”, comentó.

Preguntado sobre si vio mejorías en su equipo con respecto a los juegos ante Canadá y El Salvador. “No puedo comparar esos dos partidos, lo que vi y sentí, que se tradujo en el partido en ambos juegos, si se pierden decir algo bueno no van creer, los vamos a guardar para el futuro. Hoy, evitame dar un diagnóstico, porque sería injusto, decir que se mejoró o se empeoró porque en estas circunstancias no podían dar un buen nivel de todas maneras”.

Honduras ya suma seis derrotas consecutivas con ‘Bolillo’ Gómez en el banquillo. ¿Se arrepiente de haber tomado un proyecto tan comprometido? fue una de las preguntas que le hicieron.

“Yo sé que ha sido difícil para mí, es la primera vez que vivo esta situación, pero ya tengo cariño por la “H”, soy un hombre con sentido de pertenencia y de retos. Donde he ido es a resolver problemas, este está más difícil, pero no me arrepiento. Yo quiero estar y trabajar para el 2026, pero el tiempo es el que nos va nos ayudar a salir de esto”, contestó.

Para cerrar la conferencia, el estratega cafetero defendió al presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, y al secretario general José Ernesto Mejía, tras ser preguntado por si ellos tienen culpa en este fracaso de Honduras.

“Yo le soy sincero; en esta clase de competencias cuando obtenemos estos resultados, primero viene de tiempo atrás y segundo, los directivos a nivel de Selección no tienen culpa de nada de esto. Uno como seleccionador debe escoger los mejores jugadores y no andamos en buen nivel, pero los directivos no los señale porque ellos no tienen nada que ver porque no juegan ni dirigen. Me han dado libertad de hacer cosas, pero las situación es difícil para todos”, finalizó.