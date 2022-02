El presidente del Vida, Luis Cruz, anunció que el defensor central Henry Figueroa, ya fue habilitado por la Comisión de Disciplina para volver a jugar en la Liga Nacional en el Torneo Clausura 2021-22.

El zaguero catracho si el técnico Fernando Mira así lo requiere puede hacer su debut con los cocoteros en el juego donde este sábado se enfrentarán al Marathón por la jornada 3.

“Lo de Henry Figueroa está claro, hoy hablamos con Salomón Galindo y está todo listo. Esperamos que pueda debutar con el profesor así lo decida”, indicó Luis Cruz.

Al menos dos años han pasado desde que Figueroa, fue inhabilitado con seis meses durante el clásico ante Olimpia cuando militaba en Marathón.

En ese entonces, el futbolista de 29 años le cometió una dura falta a Elvin Casildo, le lanzó la pelota e insultó al árbitro central, Óscar Moncada.

Después de este suceso Figueroa no volvió a disputar un minuto en la primera división.

Caso de Carlos Fernández y Elison Rivas

En referencia a la situación de Carlos “Muma’ Fernández, deberá esperar a la interpretación de la Federación para tener participación con el equipo después de su salida de Venados FC de la Liga Expansión de México.

“No puedes cancelarle la oportunidad de trabajo al jugador, más por un tema de racismo, no es lo más conveniente, pero hay que esperar a ver qué interpreta la ley”, dijo Cruz.

Y agregó: “En el caso de ‘Muma’ es una interpretación de la ley, cada quién la interpreta como quiere; ya enviamos la documentación a la federación para que ellos sean los que aclaren el tema. Los jugadores están con nosotros, tanto ‘Muma’ como Henry han estado entrenando”.

Finalmente, tildó de responsables a la Liga Nacional por la pérdida de puntos (1) en el caso de Elison Rivas debido a que no estaba habilitado para jugar ante Upnfm en la primera jornada.

El máximo dirigente cocotero considera que ellos deben notificar a los clubes.

“Al final no podemos acusar al jugador del tema, la liga es la responsable, ellos tienen que dar la información, nosotros manejamos estadísticas del Vida, no de los diez clubes, si tú me preguntas los problemas del Victoria o de Olimpia, no lo sé”, cerró.