Víctor “Muma” Bernárdez no se mordió la lengua para criticar a las autoridades nacionales tras la debacle de la Selección de Honduras en su intento de clasificar al Mundial de Catar 2022.

El mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 se refirió a cambios inmediatos en el fútbol nacional para sacar el barco del fondo del océano.

“Hay que cambiar todo el fútbol, el fútbol está mal desde hace mucho tiempo, no es desde ahorita. Lo que pasa que los dos mundiales lo taparon todo. Pero no, nosotros nos hacemos futbolistas sin tener un nivel académico. Aquí hay que empezar a trabajar desde la estructura del fútbol juvenil, darle más oportunidad a los de los pantalones cortos. Hay una Comisión de Disciplina que no sabe nada de fútbol. Se deben poner exárbitros, exjugadores, y en la Liga Nacional también”, expresó el exdefensor de 39 años que en la actualidad tiene su escuela de formación en Estados Unidos luego de su retiro.

Y agregó: “Aquí vemos mucho el interés propio, aquí es de ayudarnos y unirnos los exjugadores, para cambiar ¿por qué el futbolista no tiene ni voz ni voto? ¿Por qué a los exfutbolistas no les dan oportunidad en la Federación? claro que el futbolista se debe preparar para que le den una oportunidad ¿por qué en los equipos grandes no le dan la oportunidad a un técnico nacional? Hay que quitar a los que están haciendo mal en el fútbol hondureño. Creo que hay buenas personas que quieren el bienestar del fútbol nacional”.

“Muma” Bernárdez mira satisfactorio en el futuro a Honduras como un país exportador de excelentes jugadores y bien preparados en todos los sentidos.

“Si creo que hay personas que lo quieren cambiar, pero hemos estado fallando. Hay que comenzar desde las fuerzas básicas, a cambiar la mentalidad del jugador hondureño. Con todas esas limitantes salimos al extranjero y no digamos teniendo todas esas comodidades. Creo que fuéramos exportadores de jugadores de un máximo nivel. También tiene que cambiar la Comisión de Selecciones ¿a quién le da las explicaciones el técnico?, de tener una Comisión Técnica de exjugadores o exentrenadores”.