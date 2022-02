‘Bolillo’ Gómez relata el drama que se vivió en camerino de Honduras por el frío en EEUU

-¿Cómo salir?- El tiempo y el trabajo ayuda, hay muchas cosas que hacen falta, pero no es de la noche a la mañana... no es que ‘Bolillo’ llegó y eliminó a Honduras, no es que llegó y la mejoró con una varita mágica, acá hay que mejorar muchas cosas”.

‘Bolillo’ Gómez explicó que la noche fría en Minnesota, terminó con signos de hipotermia para sus jugadores, en especial a Luis ’Buba’ López y Romell Quioto. Según él, para el final del primer tiempo, ya no quiso retornar al campo con su plantilla.

“Cuando llegué al camerino, yo quería que se acabara ese partido porque veía a los muchachos muy mal, uno dice para qué... el fútbol no es para sufrir de esa manera”, mencionó mientras atendía a los medios sampedranos en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

Y agregó: “A los muchachos les está perturbando no ganar y eso afecta a todos, nadie aguanta eso. Ellos son buenos jugadores, siempre se los he dicho, pero me he dado cuenta que los otros equipos son más intensos... con la técnica que tenemos, llegamos a esa intensidad, sería muy bueno”.

CAMBIOS Y PETICIONES EN ESPECÍFICO

En referencia a “mejorar muchas cosas”, el técnico cafetero considera que la Liga Nacional debe aumentar su número de clubes en la Primera División, puesto que esto la volverá más competitiva, además de reactivar el torneo de reservas, mismo que ya está confirmado para dar inicio el 15 de febrero.