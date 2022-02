“Es un ridículo lo que se está viviendo”: Emilio Izaguirre sobre crisis de la Selección de Honduras

Emilio Izaguirre lamentó la situación del fútbol hondureño y alzó la voy y pidió que a la Federación de Honduras se integren exfutbolistas.

El lateral de Marathón, Emilio Izaguirre, se refirió a la situación que vive la Selección de Honduras en el octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde marcha último.

“Milo” no se guardó nada y aunque le restó responsabilidad a lo futbolistas por lo que se vive, pidió que a la Federación se incorporen jugadores exmundialistas para realizar un cambio.

“Es muy triste. Yo estuve 14 años, tres eliminatorias y clasifiqué a dos Mundiales gracias a Dios y nunca viví esa situación en la Selección. Algo mal se está haciendo. Creo que se necesita la Federación y la Selección gente que ha sido exitosa en el fútbol. No por mí, sino exjugadores que sabemos lo que un chico necesita, el proceso que se necesita, eso ha sido el éxito de selecciones en Europa. Respetar los procesos, estar con gente de experiencia”, inició contando este jueves.

Y agregó: “A mí me tocó en 2006 cuando debuté con Chelato y en 2007 con Rueda que había unos 10 de experiencia y nosotros lo jóvenes que teníamos respeto total a ellos y la Selección. Veníamos de sufrir en Sub-17 y Sub-20”.

Izaguirre recuerda que cuando él llegó a la “H”, en la Federación figuraban Marco Antonio “Tonín” Mendoza y Alfredo Hawit, quienes fueron futbolistas.

“Se necesita respetar los procesos, que gente de fútbol, no ejecutivos que vayan a manejar la selección sin saber de fútbol. Ninguna federación exitosa en el mundo se maneja así. Un ejemplo es que cuando llegué estaban exjugadores Tonín (Mendoza), Alfredo Hawit que saben cÓmo se maneja eso. No es por los que están, es porque en la Federación se necesita gente que sepa, que valore porque es muy triste lo que está pasando en el fútbol hondureño”.

La Bicolor en esta eliminatoria solo suma tres puntos y en casa solo empató con Costa Rica, cayó con Jamaica y El Salvador.

“En el ranking ahorita vamos a estar en el cien. Es algo triste estar en el último lugar, El Salvador está arriba de nosotros y nos pasa por encima, es un ridículo para Honduras lo que está viviendo. Me siento muy triste como hondureño, como aficionado. Mi deseo es que exjugadores y mundialistas, gente seria llegue a la Federación. Que la tome y se prepare bien para ayudar al país y al fútbol hondureño”, sentenció.

Responsabilidad a los jugadores y continuidad del “Bolillo”

Izaguirre jugó con Honduras los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También estuvo en el camino a Rusia 2018 donde la Bicolor no consiguió el pase. Fue consultado sobre las críticas a los jugadores y les restó responsabilidad.

“No, uno de futbolista lo que menos (tiene). Con las uñas estamos, si México, Estados Unidos y hasta el mismo Panamá está con todas las condiciones futbolísticas. Son muchos factores que uno como jugador comprende, explicarlos es fácil, pero vivirlo es lo difícil. Nosotros lo vivimos y sabemos lo que representa eso. Triste porque el fútbol hondureño cada mes se cayendo más”.

Al exlateral de la “H” también le preguntaron si debería seguir el proceso de Hernán “Bolillo” Gómez y no vaciló. “Es una pregunta muy difícil. No puedo decir quien debe estar y quien no, yo digo gente de fútbol que conoce al jugador hondureño, lo que come, lo que necesita. Eso representa proceso de años y necesita gente que ha pasado por eso”.

Citó como ejemplo la generación de Ramón Maradiaga que disputó los Juegos Olímpicos de Sidney. Esa misma no consiguió clasificar a la Copa del Mundo del 2002, pero consiguió el objetivo en 2010.

“El mayor ejemplo es el profesor Primi, la generación tardó 10 años en clasificar a un mundial. No se dió en 2002, pero después clasificamos al 2010. Es un proceso y solo es un ejemplo. Se debe valorar eso y que venga gente que ha sido futbolista como David Suazo que es entrenador, que se prepare y le den la oportunidad no al instante, sino que sea un proceso de años para beneficio del fútbol hondureño”.

Por último le preguntaron sobre el nivel del fútbol hondureño en los últimos años y tampoco se guardó nada.

“Allí están los resultados en la Selección. El Salvador nos pasa por encima. Motagua jugó una final en Guatemala y le ganaron 4-2 tranquilo. Estamos haciendo muchas cosas mal, lamentable para el fútbol hondureño. En Honduras los equipos representaban bien al país, ahora Guatemala nos pasa por encima. Triste esto. Tiene que haber cambios por los jóvenes que desean triunfar en el fútbol, lamentable para los chicos de la Selección pasar por este proceso tan duro”, cerró.