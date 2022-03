Seguidamente, aseguró que ‘‘los jugadores que tengo me entienden con mucha facilidad, vamos a ir con todo porque queremos seguir sumando, intentaremos ganar al Platense y ver cómo podemos llegar al Clásico’’.

Sobre ganar en Tegucigalpa, Vargas fue claro: ‘‘Con Olimpia gané bastantes patidos aquí, con Marathón no me pasaba, si ustedes se acuerdan que Marathón siempre era candidato al sexto lugar, un equipo limitado, no lograba campeonatos... Aquí (Real España) tengo la posibilidad, el presupuesto es un poco más alto y tengo jugadores que me entienden rápido, se me hace mucho más fácil trabajar’’.

Consultado sobre si se siente favorito para conseguir el título, el DT respondió que ‘‘todavía falta un montón, tengo cinco partidos recién con el equipo, decir que ya estamos para campeones es una falta de respeto para los demás equipos, esto apenas comienza. Solo le pido a Dios por la salud de los jugadores, que no se lesionen, faltan ocho fechas, vamos paso a paso, el objetivo es ahora Platense, no podemos hablar del futuro porque recién estamos empezando’’.

Para cerrar, Vargas dijo que cuando firmó con el conjunto catedrático ‘‘no pensaba que esta sería mi realidad, tenía ganas, fe, era un buen equipo para tomarlo y ha salido bien, pero no quiere decir que no vamos a perder nunca, hay que respetar a los que se viene, porque Platense necesita puntos’’.