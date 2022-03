¿Le preocupan estas derrotas en su cargo como entrenador?

No, la verdad que no me preocupa. Si me toca salir, voy a salir así como entré. Lamentando que hemos hecho partidos no tan buenos, ganamos un clásico (Marathón 2-1) y perdimos en Tocoa. No tengo problemas, si tengo que hacerme a un lado lo hago, quien manda es la directiva. Es el inicio de mi carrera, vamos a tratar por seguir mejorando, no me daré por vencido.

Ausencia de Jonathan Roguier...

El sábado me reportó un problema en el aductor. Ojalá sea pronto la recuperación.

¿Cree que la oportunidad en el Motagua le llegó en un momento inoportuno?

El equipo anímicamente estaba golpeado. Tomar a Motagua en estas circunstancias fue un reto para mí, no es un equipo que yo armé, pero tenemos para poder superar esta situación, tenemos jugadores profesionales para hacerlo, futbolistas que en su mayor parte han sido campeones. Creo firmemente que vamos a mejorar. Hemos fallado bastante bajo el arco, el portero rival (Buba López) estuvo bastante bien y esa fue la diferencia.

¿Le está quedando grande el cargo como entrenador?

Siempre hay una primera vez, uno se ilusiona entrenando a su equipo, creemos que podemos hacer algo grande en la institución, pero necesitamos tiempo, de la noche a la mañana no íbamos a hacer un milagro y cambiar el chip a los jugadores. Es un estilo que se está cambiando y vamos a seguir trabajando de apoco.

¿El error de Marlon Licona en el segundo gol definió el partido?

Sí, veníamos mejorando en el juego creando oportunidades. Lamentablemente vino ese gol, primero un error de marca por la banda izquierda donde desbordaron fácilmente. Licona tuvo que haber capturado ese balón, pero son errores que nadie quiere cometer. Vamos a tratar de analizar más en los vídeos para mejorar en la situación