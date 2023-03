Héctor Vargas ‘dispara’ contra futbolista de Real España

El entrenador argentino Héctor Vargas se mantuvo fiel a su estilo y sin pelos en la lengua habló sobre su exequipo, el Real España.

En la previa del duelo de su Victoria contra la Máquina por la fecha 10 del Clausura 2023, el León de Formosa ahondó en detalles sobre su rival de turno al que dirigió en 2022, como el limitado plantel que tienen, y jugadores que no dan el ancho.

Vargas dejó en claro que el defensor tico Heeyrel Saravia, así como el delantero paraguayo Pedro Báez, fueron futbolistas traídos directamente por el director deportivo Javier “Sheriff” Delgado, y no fueron pedidos por él, quien en ese entonces era el entrenador aurinegro.

“Lo que pasa en Real España si te lesiona (Getsel) Montes, ¿quién es el recambio? (Afronit) Tatum con 17 años o (Heeyrel) Saravia que no tenía nivel para este fútbol, a él lo trajo (Sheriff) Delgado sin nivel, igual que (Pedro) Báez. Yo en ningún momento quise traerlo (Báez) y no dio el ancho, si te pasa esto de tener extranjeros que no funcionan, es complejo”, confesó Héctor Vargas en Emisoras Unidas.