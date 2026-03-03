Flick da la cara tras eliminación del Barcelona y elogia a jugador: "De los mejores del mundo"

Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha valorado este martes, tras la eliminación en la Copa del Rey ante el Atlético de Marid pese a ganar (3-0) en el Spotify Camp Nou, que los azulgranas se marchan "decepcionados, pero muy orgullosos" por su actuación.

"Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos por la actuación de hoy. Ha sido un partido increíble por nuestra parte. Hemos tenido muchas oportunidades de haber marcados más goles. Al final no ha podido ser, pero lo asumimos".

El preparador germano ha comentado que "todo el equipo está convencido de cómo jugar" y hoy todos los futbolistas lo han hecho "fantásticamente", y ha destacado especialmente el rendimiento "increíble" de Pau Cubarsí y Marc Bernal.

"Creo que todo el mundo jugó fantástico, especialmente Marc Bernal, que marcó dos goles, pero también Cubarsí, que hizo un partido increíble hoy. Esa es la actitud que quiero, la mentalidad que quiero, tiene un talento fantástico. Es uno de los mejores centrales del mundo", afirmó.

Flick ha remarcado que le ha gustado "la mentalidad del equipo" y ha valorado que, pese hay que deben ir "paso a paso" en LaLiga y en la Champions League, si quieren seguir adelante en Europa deberán "hacerlo así", porque "la calidad que hemos visto hoy está ahí".