Flick da la cara tras eliminación del Barcelona y elogia a jugador: "De los mejores del mundo"

"Estamos decepcionados, pero muy orgullosos", ha dicho el técnico del Barcelona luego de quedar a un gol de la remontada.

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 17:35 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

 FOTO: EFE
Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha valorado este martes, tras la eliminación en la Copa del Rey ante el Atlético de Marid pese a ganar (3-0) en el Spotify Camp Nou, que los azulgranas se marchan "decepcionados, pero muy orgullosos" por su actuación.

"Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos por la actuación de hoy. Ha sido un partido increíble por nuestra parte. Hemos tenido muchas oportunidades de haber marcados más goles. Al final no ha podido ser, pero lo asumimos".

El preparador germano ha comentado que "todo el equipo está convencido de cómo jugar" y hoy todos los futbolistas lo han hecho "fantásticamente", y ha destacado especialmente el rendimiento "increíble" de Pau Cubarsí y Marc Bernal.

"Creo que todo el mundo jugó fantástico, especialmente Marc Bernal, que marcó dos goles, pero también Cubarsí, que hizo un partido increíble hoy. Esa es la actitud que quiero, la mentalidad que quiero, tiene un talento fantástico. Es uno de los mejores centrales del mundo", afirmó.

Flick ha remarcado que le ha gustado "la mentalidad del equipo" y ha valorado que, pese hay que deben ir "paso a paso" en LaLiga y en la Champions League, si quieren seguir adelante en Europa deberán "hacerlo así", porque "la calidad que hemos visto hoy está ahí".

"Es un largo camino en LaLiga y también en la Champions League. El Newcastle es un equipo fuerte, pero ahora hay que centrarse en lo próximo, que es el Athletic, que también es un buen equipo. Tenemos que recuperarnos, tenemos partido cada tres o cuatro días, si queremos estar en muchos partidos de 'Champions', habrá que hacerlo así. La calidad que vimos hoy, está ahí, es increíble. Estoy muy orgulloso de mi equipo", expresó.

El técnico del Barcelona ha explicado que Alejandro Balde y Jules Kounde, que se han marchado lesionados, están "fuera de momento" y habrá que esperar a mañana para tener más información.

"Están fuera, pero no sé qué les pasa exactamente, tendremos que esperar. Es normal que todos estén decepcionados después del partido, y creo que todos estaban cansados porque se dejaron todo en el campo, fue increíble. Han dado más del 100% y es fantástico. Todo el mundo ha jugado hoy con el corazón y es fantástico verlo", apuntó.

Ha confirmado que Pedri ha terminado "bien" el partido. "Estoy muy contento de que no haya pasado nada. Necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le he preguntado si podía seguir. Era un riesgo que jugará los 90 minutos, pero tras el partido me ha dicho que estaba bien del isquio. El partido es distinto con él en el campo", ha añadido.

Flick ha celebrado "la bienvenida increíble" de la afición y ha señalado que "se notaba que el equipo estaba muy motivado" por este elemento. "La conexión entre la afición y los jugadores nos va a ayudar a ganar títulos", ha concluido.

