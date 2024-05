Hansi Flick ilusiona al Barcelona tras brindar contundentes palabras

“Desde que he llegado, he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por su éxito”, dijo Flick, que llegó este martes a Barcelona, pero que no firmó su contrato hasta este miércoles, puesto que el club catalán tenía que resolver la liquidación del contrato con el anterior técnico, Xavi Hernández.

Flick también se refirió al potencial de los jóvenes jugadores azulgranas y recalcó que el Barça dispone de “una de las mejores canteras del mundo”, además de insistir en que en el primer equipo se produce “una buena mezcla entre jugadores con experiencia y jugadores jóvenes con talento”.

El nuevo técnico del Barça se marca como objetivo “trabajar para poder mejorar”, algo que se plantea mano a mano con el director técnico, Anderson de Souza, Deco; y el presidente Joan Laporta.

“Para mí es importante trabajar en equipo. Hemos de trabajar juntos en este aspecto. Nos tenemos que focalizar en esta tarea y estoy feliz de hacerlo con esta gente”, dijo.

El entrenador alemán se mostró ambicioso en esta etapa. Recordó que ya con el Bayern Múnich ganó “algunos títulos” y le gustaría continuar con este camino aquí en el Barcelona.