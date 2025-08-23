Gyökeres se destapa en goleada descomunal del Arsenal por la Premier League

Londres, Inglaterra.

Media hora antes de que arrancara el partido, el Arsenal oficializó el fichaje de Eze , por el que ha pagado 80 millones al Crystal Palace, y el inglés, que aún no puede jugar, saludó a los suyos vestido con el '10' antes de sentarse en la grada a disfrutar del cómodo triunfo.

El triunfo ante los 'Whites', endulzado además con el estreno del joven de 15 años Max Dowman , comenzó con un anuncio especial sobre el campo.

En la presentación oficial de Eberechi Eze con el '10' -aunque no puede jugar aún-, el Arsenal descubrió a Viktor Gyökeres, que estrenó su casillero goleador con un doblete, y a Martín Zubimendi, que estuvo imperial en la victoria por 5-0 contra el Leeds United por la jornada 2 de la Premier League.

Cómo no, el 1-0 llegó de la forma favorita de Arteta y el preparador de faltas Nicolás Jover, a balón parado. Del mismo modo que en el triunfo por la mínima contra el Manchester United hace una semana, el Arsenal acumuló muchos jugadores en el área pequeña para molestar al portero y esta vez fue Jurrien Timber el que asomó la cabeza para peinar el envío de Declan Rice y a la media hora desatascar el encuentro.

Con 1-0, el Arsenal perdió a Martin Odegaard, renqueante desde los primeros minutos por un golpe en un hombro, pero, curiosamente, con la entrada de Ethan Nwaneri el equipo ganó en creatividad y en fluidez, y así llegaron los primeros goles de este Arsenal en jugada.

El segundo, aunque lo anotó Bukayo Saka, llevó la firma de Martín Zubimendi, que interceptó un contraataque del Leeds, abrió hacia Timber y el holandés se la sirvió a Saka para que fusilara a Lucas Perri.

Por fin el Arsenal se quitaba ese estigma de anotar solo a balón parado y cuando arrancó la segunda parte también se quitó Gyökeres la espinita de no haber visto puerta aún. Además, de la mejor manera posible. El sueco recogió la pelota en una banda, se introdujo entre dos defensas y sacó un disparo al primer palo que correteó hacia la red.

Necesitado de confianza, el ex del Sporting de Portugal dejó su primera huella en el Emirates Stadium y más tarde pondría la segunda.

Entre el tercero y el cuarto gol llegó la peor noticia para el Arsenal. A la lesión de Odegaard se unió la de Saka, que se marchó del campo tocándose el isquiotibial.

Ya con el inglés fuera del campo y con la preocupación lógica entre los aficionados después de que este músculo ya les privara de varios futbolistas el año pasado, incluido el propio Saka, Timber apuntilló su doblete en otro córner, esta vez empujando la pelota después de varios rechaces dentro del área.

La tranquilidad del marcador permitió además que Arteta diera la alternativa al joven Max Dowman, de 15 años, que jugó los primeros minutos en Premier League de su carrera. La perla de la cantera, que cumplirá 16 años el próximo 31 de diciembre, disputó treinta minutos y, en su salida al campo, se llevó la ovación más grande de la tarde. Seguramente incluso mayor que la que recibió Eze.

Un par de ocasiones que nacieron de sus pies, incluido un disparo que buscó la escuadra, levantó al público de sus asientos e ilusionó a un Emirates que ve en este chico de 15 años a la próxima gran estrella de su factoría.

En el tiempo añadido, Dowman, con un recorte, forzó un penalti que transformó Gyökeres.

Con el triunfo, el Arsenal suma seis de seis puntos y David Raya dos de dos en porterías a cero. Los 'Gunners' se colocan al frente de la tabla empatados a puntos con el Tottenham Hostpur, pero con mejor diferencia goleadora.