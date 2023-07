Gündogan: “Guardiola no pudo hacer mucho para convencerme”

El centrocampista Ilkay Gündogan, que este lunes fue presentado como nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas, destacó la “rápida conexión” con Xavi Hernández, su nuevo entrenador, como una de las claves para haber decidido dejar el Manchester City para vestir de azulgrana.

“Con Xavi hemos tenido muchas conversaciones y desde el primer momento me sentí muy a gusto. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como he jugado en el City, porque le escuela de Xavi y Guardiola es la misma. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío”, explicó.