Guardiola lanza dardo tras el Real Madrid-City y deja mensaje a Florentino

“Ha sido un partido entretenido. Ha dignificado esta competición. Han atacado los dos equipos. La calidad de los jugadores y los goles increíbles que se han marcado... Me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte. Las transiciones que hacen son muy complicadas y hemos controlado bien el partido, pero es el Real Madrid y el Bernabéu es especial. Nos llevamos el resultado y dentro de una semana en Mánchester nuestro estadio va estar lleno. Tenemos que marcar un gol, seguir haciendo nuestro trabajo y llegar a la semifinal”, analizó sobre el partido.

“Es el Bernabéu querido amigo. Eres inglés, no sabes lo que significa jugar en el Bernabéu. Al principio hemos perdido más balones de lo normal y ellos tienen piernas y calidad para hacer grandes transiciones. En la segunda parte hemos jugado con mucha personalidad y marcar tres goles en el Santiago Bernabéu está muy bien”, continuó.

“Es un proceso. Este partido en la primera o segunda temporada habría sido diferente, no éramos tan estables emocionalmente; que es una de las claves en este partido. Si pretendes venir al Bernabéu, jugar contra el Real Madrid en su competición y controlar todo el partido... Nosotros tenemos nuestra idea, pero es imposible controlar el partido todo el rato”, añadió.

Un Pep Guardiola que descartó que Phil Foden, sustituido al final del encuentro, tenga una lesión a la vez que explicó la suplencia de Kevin De Bruyne.

“Lo decidí en el vestuario. En el hotel iba a jugar, pero empezó a ponerse malo, a vomitar... no se sentía bien para jugar el partido. Ojalá pueda jugar el próximo miércoles”.

El técnico aseguró que le sorprendió “que Vinícius jugase por dentro” a la vez que explicó sus quejas previas, en declaraciones a las televisiones con derechos, al estado del césped del Santiago Bernabéu.

“No lo he pisado, pero me lo han dicho mis jugadores. No os lo toméis mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo... es una obra impresionante. El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglaran”, valoró.

“A mí me gusta ver el cielo, la verdad. El estadio ha quedado impresionante, pero ahora sólo tienen que cuidar la hierba, sólo tienen que mejorar esto. Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Madrid lo había tenido”.